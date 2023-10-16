Продано более 300 миллионов копий Minecraft

Сегодня, после празднования Minecraft Live, Microsoft и Mojang объявили, что Minecraft преодолела важный этап продаж. Согласно пресс-релизу, на данный момент продано более 300 миллионов копий игры. Minecraft оставаётся одной из самых продаваемых игр всех времен (для сравнения: по последним данным Grand Theft Auto V продано более 185 миллионов копий).
Мы также получили комментарий от Хелен Чан, главного вице-президента франшизы Minecraft и главы Mojang Studios, в котором она отмечает это достижение и намекает на новый контент и впечатления, которые появятся в ближайшие годы.
По мере приближения к 15-летнему юбилею Minecraft остается одной из самых продаваемых игр всех времен: продано более 300 миллионов копий, и это важная веха, о которой никто не мог и мечтать, когда мы все размещали свои первые блоки. Наше невероятное сообщество превратило Minecraft в то, чем оно является сегодня и каким оно станет в будущем. Нам не терпится поделиться новым контентом и впечатлениями от Minecraft в ближайшие годы.
В инфографике, включенной в пресс-релиз, мы получаем еще несколько интересных цифр. В среднем каждый день в Minecraft убивают 15 миллионов скелетов, изготавливают 8,8 миллиона кирок, приручают 400 000 волков, проезжают 915 км на спине просёнка, пекут 700 000 тортов и обнаруживают 6,7 миллиона алмазов. Эти данные основаны на средней активности с сентября по октябрь 2023 года.
лучшая игра
С друзьями погонять самое то, и не важно сколько вам лет.
Реально можно угареть и повеселиться.
Желательно иметь человека в пати который умеет всякие штучки делать.