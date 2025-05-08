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Minecraft 09.05.2009
Экшен, Мультиплеер, Выживание, Строительство, От первого лица, Открытый мир, Песочница, Кооператив
8.6 9 100 оценок

Шаман и Екатерина Мизулина провели концерт в Minecraft в честь 9 мая

Simple Jack Simple Jack

8 мая прошел праздничный стрим на сервере «Аллея Героев» в Minecraft ко Дню Победы. Каждый геймер мог присоединиться к мероприятию, чтобы посетить различные локации, памятники, пройти полосу препятствий, получить уникальные скины и узнать боль об истории Великой Отечественной войны.

Екатерина Мизулина и российский певец Шаман провели трансляцию на сервере. Геймеры смогли послушать знаменитые хиты исполнителя. Стрим временами обрывался из-за сбоев, но Шаман отметил, что это дело рук недоброжелателей.

Геймеры могут отпраздновать День Победы не только в Minecraft, но и в культовом авиасимуляторе «Ил-2 Штурмовик». 9 мая компания 1С устроит бесплатную раздачу игры.

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Комментарии: 15
Ваш комментарий
VaZZers

Вот пускай там и проводят свои "концерты".

5
Ольга Бузова
российский певец Шаман

Певец? :)))

5
Человек-Анекдот

Это как некоторые стимеры , которые считают что они музыканты)

1
AlexFoRestor

Такой же певец впринципе, как и ты)

3
GTAмaнъ

Игровые новости, которые мы заслужили

5
K.e.k.s

Какие же они двуличные. Вроде как выступают за пропаганду семейных ценностей, а сам романсил мизулину будучи ещё женатым.

2
Аристов--Черный

А что, почитатели этой игры большие ценители "творчества" Shaman'а и работы Мизулиной? Или эти просто лезут в "чужой монастырь"?:)))

2
Well-knownQusai

Они красавчики, занимаются любимым делом, прославляют страну и отстаивают ее интересы пока соевые недолюди, с коричневым на штанах ломанувшиеся через верхний ларс, просят вид на жительство в третьих странах

2
Well-knownQusai

Всех с праздником! Мизулиной и Шаману долгих лет, всей либерде скорого кладбищенского рая)

2
jax baron

а сколько мезулины лет - такое ощущение ей 40

1
Well-knownQusai

какая разница сколько лет, главное либерду всю к ногтю прижимает бабенка)

2
jax baron

и депортируют их.

QD19

Посмотрите на его глаза заплывшие

PatronizingUnferth

две дуры с фашистским уклоном

TheNikolay00

Не знаю даже кто эти люди