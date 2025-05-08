Шаман и Екатерина Мизулина провели концерт в Minecraft в честь 9 мая

8 мая прошел праздничный стрим на сервере «Аллея Героев» в Minecraft ко Дню Победы. Каждый геймер мог присоединиться к мероприятию, чтобы посетить различные локации, памятники, пройти полосу препятствий, получить уникальные скины и узнать боль об истории Великой Отечественной войны.
Екатерина Мизулина и российский певец Шаман провели трансляцию на сервере. Геймеры смогли послушать знаменитые хиты исполнителя. Стрим временами обрывался из-за сбоев, но Шаман отметил, что это дело рук недоброжелателей.
Геймеры могут отпраздновать День Победы не только в Minecraft, но и в культовом авиасимуляторе «Ил-2 Штурмовик». 9 мая компания 1С устроит бесплатную раздачу игры.
Вот пускай там и проводят свои "концерты".
Певец? :)))
Это как некоторые стимеры , которые считают что они музыканты)
Такой же певец впринципе, как и ты)
Игровые новости, которые мы заслужили
Какие же они двуличные. Вроде как выступают за пропаганду семейных ценностей, а сам романсил мизулину будучи ещё женатым.
А что, почитатели этой игры большие ценители "творчества" Shaman'а и работы Мизулиной? Или эти просто лезут в "чужой монастырь"?:)))
Они красавчики, занимаются любимым делом, прославляют страну и отстаивают ее интересы пока соевые недолюди, с коричневым на штанах ломанувшиеся через верхний ларс, просят вид на жительство в третьих странах
Всех с праздником! Мизулиной и Шаману долгих лет, всей либерде скорого кладбищенского рая)
а сколько мезулины лет - такое ощущение ей 40
какая разница сколько лет, главное либерду всю к ногтю прижимает бабенка)
и депортируют их.
Посмотрите на его глаза заплывшие
две дуры с фашистским уклоном
Не знаю даже кто эти люди