Шаман и Екатерина Мизулина провели концерт в Minecraft в честь 9 мая

8 мая прошел праздничный стрим на сервере «Аллея Героев» в Minecraft ко Дню Победы. Каждый геймер мог присоединиться к мероприятию, чтобы посетить различные локации, памятники, пройти полосу препятствий, получить уникальные скины и узнать боль об истории Великой Отечественной войны.

Екатерина Мизулина и российский певец Шаман провели трансляцию на сервере. Геймеры смогли послушать знаменитые хиты исполнителя. Стрим временами обрывался из-за сбоев, но Шаман отметил, что это дело рук недоброжелателей.

Геймеры могут отпраздновать День Победы не только в Minecraft, но и в культовом авиасимуляторе «Ил-2 Штурмовик». 9 мая компания 1С устроит бесплатную раздачу игры.