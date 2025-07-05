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Minecraft 09.05.2009
Экшен, Мультиплеер, Выживание, Строительство, От первого лица, Открытый мир, Песочница, Кооператив
8.6 9 861 оценка

Состоялся релиз Kingdom of Might and Magic - глобальной RPG-модификации для Minecraft

Extor Menoger Extor Menoger

Студия энтузиастов Fresh Meat Studio выпустила свой масштабный проект для Minecraft — RPG-сборку Kingdom of Might and Magic. Модификация, превращающая песочницу в полноценную ролевую игру в стилистике тёмного фэнтези, стала доступна для всех желающих.

Проект предлагает игрокам исследовать большой континент с разнообразными локациями, включая пустыни, парящие острова и мрачные подземелья. Внутри этого мира их ждет собственная сюжетная линия, квесты и проработанный лор. Игрокам предстоит сражаться с новыми видами врагов и бросать вызов уникальным боссам.

Одной из ключевых особенностей сборки является полностью изменённая боевая система, которая делает сражения более динамичными и сложными, напоминая игры в жанре soulslike. Игрокам доступен широкий арсенал нового оружия и брони. Кроме того, проект включает в себя 134 различных мода, которые значительно расширяют геймплей.

Модификация Kingdom of Might and Magic уже доступна для бесплатной загрузки. Для установки требуется наличие Minecraft: Java Edition версии 1.20.1 с установленным загрузчиком модов Forge.

9
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Kilojoyui

Сборка вообще-то платная


ShowyAlberic

ладно...

Алексей Миргалимов ShowyAlberic

прохладно, ты в бетку только играть будешь

ShowyAlberic Алексей Миргалимов

да ты в бетку играть будешь и если подписку купишь=)
только как это отменяет, что есть и публичная версия, а не олни платная?

Talendor3

видимо какой то фанат М&M решил запилить свою игру