Состоялся релиз Kingdom of Might and Magic - глобальной RPG-модификации для Minecraft

Студия энтузиастов Fresh Meat Studio выпустила свой масштабный проект для Minecraft — RPG-сборку Kingdom of Might and Magic. Модификация, превращающая песочницу в полноценную ролевую игру в стилистике тёмного фэнтези, стала доступна для всех желающих.

Проект предлагает игрокам исследовать большой континент с разнообразными локациями, включая пустыни, парящие острова и мрачные подземелья. Внутри этого мира их ждет собственная сюжетная линия, квесты и проработанный лор. Игрокам предстоит сражаться с новыми видами врагов и бросать вызов уникальным боссам.

Одной из ключевых особенностей сборки является полностью изменённая боевая система, которая делает сражения более динамичными и сложными, напоминая игры в жанре soulslike. Игрокам доступен широкий арсенал нового оружия и брони. Кроме того, проект включает в себя 134 различных мода, которые значительно расширяют геймплей.

Модификация Kingdom of Might and Magic уже доступна для бесплатной загрузки. Для установки требуется наличие Minecraft: Java Edition версии 1.20.1 с установленным загрузчиком модов Forge.