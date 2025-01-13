В известном лаунчере Minecraft Cristalix обнаружили майнер

Авторы популярного лаунчера Minecraft Cristalix уведомили пользователей об обнаруженном вредоносном программном обеспечении. В результате кибератаки на сервера лаунчера, после запуска игры через файл java.exe активировался скрытый файл обновления, который устанавливал «майнер» на компьютеры игроков.

Разработчики сообщили, что проблема уже устранена, и после следующего обновления лаунчер автоматически удалит все вредоносное ПО. Однако игрокам рекомендуется проверить свои устройства вручную, чтобы убедиться, что угроза устранена.

Как проверить и удалить майнер:

Папка Common:

Откройте проводник и перейдите в каталог: C:\Users\[ВашеИмя]\AppData\Local (вместо user будет ваше имя пользователя);.

Найдите папку Common. Если она присутствует, удалите её.

Редактор реестра:

Нажмите «Win + R», введите regedit и нажмите Enter.

Перейдите в HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run.

Найдите запись, связанную с папкой Common, и удалите её.

Minecraft — культовая инди-игра от Mojang Studios, дебютировавшая в 2011 году. Игра позволяет исследовать открытый мир, строить здания, добывать ресурсы и сражаться с врагами.