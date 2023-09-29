Команда Minecraft Dungeons "переходит к новым проектам" во вселенной Minecraft ©

Универсальность бренда Minecraft означает, что он может предложить множество различных видов игрового опыта, и мы получили представление об этом, с релизом в 2020 году ролевой игры Minecraft Dungeons, посвященной исследований подземелий. Однако спустя более трех лет после выхода игры ее поддержка прекращается.

Компания Mojang объявила, что обновление 1.17 стало последним крупным обновлением для Minecraft Dungeons, и что команда разработчиков теперь сосредоточена на создании "новых проектов", действие которых также происходит во вселенной Minecraft.

"Поскольку обновление 1.17 стало финальным для Minecraft Dungeons, наша команда перешла к новым проектам, которые продолжают исследовать опыт во вселенной Minecraft", - написала компания Mojang. "Это означает, что новых функций или обновлений контента в игре не планируется. Однако мы намерены и дальше привносить новые впечатления во вселенную Minecraft и предоставлять нашей команде свободу действий, чтобы она могла продолжать исследовать те виды игр, которые их увлекают - так же, как это было с Dungeons".

Mojang также объявила, что число игроков Minecraft Dungeons превысило 25 млн. человек по всему миру.

В то же время другой спин-офф Minecraft, экшен-стратегия Minecraft Legends, вышедшая в начале этого года для ПК и консолей, уже через пару недель после релиза превысила 3 млн. игроков.