Minecraft Legends получила первое крупное обновление, которое добавило самую востребованную функцию для всех видеоигр ©

В необычной экшен-стратегии Minecraft Legends теперь можно гладить животных.

Разработчики из студии Mojang выпустили первое крупное обновление для игры. Апдейт включает в себя множество исправлений и улучшений, которые были внесены на основе отзывов от сообщества игроков. Кроме этого, в Minecraft Legends появилось много полезных нововведений, которые можно увидеть в представленном ниже трейлере.

Разработчики Minecraft Legends в шутку называют возможность гладить животных в игре самой "важной и востребованной" функцией нового обновления. Игроки смогут по-разному взаимодействовать с существами, что действительно приятно, однако апдейт выделяется другими нововведениями.

В первом крупном обновлении были добавлены пользовательские режимы игры, которые позволяют раскрыть преимущества тактических возможностей в Minecraft Legends с новой стороны. Кроме этого, патч улучшает вид сражений. Во время PvP-сражений у игроков будет больше контроля над своими монстрами и понимания происходящего на поле битвы.

Крупное обновление для Minecraft Legends уже доступно на ПК и консолях. Разработчики обещают продолжить следить за комментариями игроков и на их основе улучшать игровой процесс, а также расширять стратегические возможности в игре.