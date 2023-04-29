Minecraft Legends 18.04.2023
7.6 27 оценок

В Minecraft Legends уже сыграл более 3 млн игроков

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butcher69
Новости

Minecraft Legends вышла в свет одновременно с ожидаемыми ААА-играми с гораздо более шумными маркетинговыми кампаниями, но это не помешало ей привлечь внимание впечатляющего числа игроков. Спустя всего две недели после запуска в Minecraft Legends уже сыграли более 3 миллионов геймеров.

Вместе с этим объявлением студии Mojang и Blackbird Interactive выпускают первый хотфикс для игры, который вносит в Minecraft Legends некоторые столь необходимые исправления и улучшения. Это скромное обновление, поэтому не ждите от него нового контента, но оно должно порадовать игроков, столкнувшихся с некоторыми из этих проблем.

Скромное обновление создано на основе отзывов сообщества, и среди наиболее важных исправлений можно выделить следующие:

  • Возможность выбора игры в одной команде с друзьями в PvP-матчмейкинге.
  • Значительно более быстрый подбор игроков по сети
  • Несколько исправлений сбоев, проблем с респауном и звуком
  • Улучшена задержка ввода, производительность и время загрузки на Switch
  • Различные исправления для арабской, ивритской и японской локализации.
Индустрия Обновления
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Комментарии: 2
Ваш комментарий
FlexGum

Все эти числа сыгравших ничего не значат если игра в геймпассе, который за 1-2 доллара в месяц можно купить

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Юрвагне

для разрабов майнсруфта это как "закрыть годовой отчет хоть каким то плюсом" учитывая популярность игры и постоянные потуги руководства напрячь этих чертей хоть что то сделать в подотчетном году.
Ведь им в реддите и твитторе постоянно облизывают пятки тем что Майнкрафт лучшая игра в мире

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