В Minecraft Legends уже сыграл более 3 млн игроков ©

Minecraft Legends вышла в свет одновременно с ожидаемыми ААА-играми с гораздо более шумными маркетинговыми кампаниями, но это не помешало ей привлечь внимание впечатляющего числа игроков. Спустя всего две недели после запуска в Minecraft Legends уже сыграли более 3 миллионов геймеров.

Вместе с этим объявлением студии Mojang и Blackbird Interactive выпускают первый хотфикс для игры, который вносит в Minecraft Legends некоторые столь необходимые исправления и улучшения. Это скромное обновление, поэтому не ждите от него нового контента, но оно должно порадовать игроков, столкнувшихся с некоторыми из этих проблем.

Скромное обновление создано на основе отзывов сообщества, и среди наиболее важных исправлений можно выделить следующие: