Miracle Snack Shop выйдет на консолях Xbox Series ©

Издатель CFK и разработчик TALESshop выпустят игру-симулятор управления и знакомств Miracle Snack Shop для Xbox Series 26 мая, объявили компании. Она будет поддерживать английский, корейский и японский язык.

Miracle Snack Shop впервые вышла для ПК через Steam 26 декабря 2018 года, затем на Switch 2 декабря 2021 года и на PlayStation 4 26 января 2023 года.

После серьезных испытаний Сольхва Ча становится владелицей небольшой закусочной. Но есть одна проблема: бизнес заглох. Но у Сольхва нет времени петь песни, потому что на его чердаке появилось нечто... Портал? А из портала выходит... королева из другого мира?! Пока Сольхва подает первую порцию колотого льда Филии, известной также как Королева Соль... Он делает первый шаг к сближению с ней...