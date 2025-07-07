Кооперативный режим в Mirthwood станет доступен 10 июля

Средневековая RPG Mirthwood готова распахнуть двери для совместных приключений: 10 июля 2025 года выходит крупное обновление, добавляющее локальный кооператив и поддержку Steam Remote Play. Объявление состоялось в рамках ClemmyGames’ Best Indie Games Summer Showcase 2025, и у поклонников игры появился весомый повод вновь вернуться в мир Freelands — на этот раз с другом.

Кооперативное обновление даёт возможность играть вдвоём в локальном режиме с функцией свободного входа и выхода. Появляется динамическая система камеры, которая автоматически подстраивается под действия обоих игроков. Исследование мира, фермерство, крафт, бои с разбойниками и даже романтика — всё это теперь можно пережить вместе.

Второй игрок получает полный доступ ко всем механикам: от развития навыков до верховой езды. У каждого героя — собственный инвентарь и прогресс, а переход между одиночной и совместной игрой происходит без потерь.

Особого внимания заслуживает возможность завести семью. Игроки могут вступить в брак друг с другом и вырастить ребёнка. Потомок будет развиваться, перенимая черты родителей, и со временем станет взрослым NPC.

Также обновление улучшает боевую систему: появились индикаторы направления атак, система захвата цели и новая механика «сражённого» состояния — игрок может спасти упавшего союзника прямо в бою. Дополнительно добавлены новые фермерские постройки, предметы и оптимизация производительности.