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MiSide 11.12.2024
Адвенчура, Инди, От первого лица
9.4 1 582 оценки

Российский хоррор MiSide встречает Новый год с праздничным обновлением

butcher69
Новости

Российская студия AIHASTO выпустила праздничное обновление для хоррора MiSide, добавив в игру атмосферу Нового года.

Локации заиграли яркими огоньками, а с потолка падает волшебный снег, превращая мрачный мир в зимнюю сказку. Эту атмосферу дополняет тематический саундтрек, который звучит на протяжении всего игрового приключения. Авторы приготовили подарки и для игроков - главный герой получил новогодний колпак, а все Миты обзавелись стильными чокерами.

Разработчики также улучшили техническую часть игры исправив несколько ошибок.

Главный герой MiSide неожиданно оказывается в другой игровой реальности. В новом мире его встречает Мита — местный талисман, которая, как выясняется, специально заманила его сюда. На первый взгляд, всё кажется довольно безобидным: Мита всего лишь хотела немного общения и с радостью демонстрирует главному герою удивительные особенности этого мира.

Однако с течением времени начинают проявляться странности. Атмосфера становится всё более напряжённой, и становится очевидным, что в этом месте скрывается нечто пугающее, а сама Мита явно умалчивает о важных деталях.

23
31
Комментарии: 31
Ваш комментарий
muxamor2011

Praying for you 🕯️ O Great Mita 💝

6
Just-a-your-King

Praying for you 🕯️ O Great Mita 💝

7
NorutaUz

Praying for you 🕯️ O Great Mita 💝

-1
Kitocun

Я люблю Милу.

3
Shadow_Of_Phoenix

скучно, то ли дело Кепочка))

12
xawoca Shadow_Of_Phoenix

Купочка - филлер на дефолтных настройках. Плюс, общаясь с ней, всю дорогу не мог избавиться от мысли, что говорю с ходячим трупом.
А Мила - личность!

-3
Pravda_RUB Shadow_Of_Phoenix

Хз...меня вот кибер Мита у ядра больше интересует.

-1
Shadow_Of_Phoenix xawoca

Она такая же дефолтная, просто у неё настройки ботанки цундырки, а Кепочка гэнки, а я тащусь от гэнки)

И у неё есть приборчик для выманивания мышей из нор) Шалунишка))

0
Shadow_Of_Phoenix Pravda_RUB

У тебя экстравагантный вкус) я согласен, о ней ничего неизвестно, она притягивает своей загадочностью)

0
KoRnEr

невероятна очень супер

1
SOLUS5678

Отлично.

0
Shigofumi

Лучше бы этой обновы не было всю атмосферу портит !

0
Аристов--Черный

С Новым Годом, господа! Пусть милая Мита будет единственным недоброжелателем в нашей жизни:)

-2
Jarvis666

Вот это у неё жопельник на арте, сочный, упругий, лицом бы туда зарылся. Лишь бы не пёрнула только.

-2
Tiger Goose

Того, кто прошёл вдоль и поперёк The Stanley Parable и уже тем более версию Ultra Deluxe, эта игра мало чем сможет впечатлить. Но создателей этого проекта, конечно же, поздравляю с успехом.

-4
Wolfenstein

а больше похож на ипонский гвнохентай чем на чтот российское

-25
Shadow_Of_Phoenix

ты похоже не играл, там даже намека нет на такой контент

7
Капитан Баттхерт

Вы сударь определенно правы.

-6
Just-a-your-King

Да не трясись ты

2
Pravda_RUB Just-a-your-King

Это она от Джентльмена от Psy пританцовывает?

-1
Eikiti

уита для карапузов, снова школота хайпует. Не смог даже допройти, хватило на часа 3. Под такое только спать, давно я не видел такого искусственного растягивания времени в игровом процессе. Унылая калька с P.T с примесью не менее пустого Дневника будущего. Если такое в трендах - то игровая индустрия в опе. Такая чушь может понравится только двум категориям людей: прыщавые девствуты в силу своего возраста - или здоровые толстые лбы живущие в подвале с мамой, гоняющие сутками в визуальные новеллы

-26
Александр Карпинский

Как же плохо ты играешь, если за 3 часа не успел пройти её, ведь именно столько нужно для ознакомительного прохождения

8
Eikiti Александр Карпинский

Я дошел до ввода кода, потом сказали что нужно узнать индификатор, утомило - и закрыл) Я в курсе что игра проходится примерно за часа 4, но смысл тратить на это время

-7
Pravda_RUB Eikiti

Действительно...какой смысл тратить время на игру, которую ты купил и хотел пройти.=_=

1
Eikiti Pravda_RUB

Купил и что? Если купил, то должен давиться через силу? Я уже описал что это сложно назвать качественной игрой. Видимо такой хайп что у каждого на ведре запускается) Что тут интересного? Загадки для дошколят, музыки даже фоновой..да хоть какой - тоже нет, вся игра немая. Хоррором это тоже не назвать. Диалоги все беззубые, да сама игра беззубая. Может плюсом игры служит Мита? Ну взять образ Юно, только сделать всех персонажей максимально топорными - а потом сослаться на то что это не у нас не хватило ума - а это же ИИ..они такие и должны быть. Браво. Я понимаю что игра сделана на коленке, энтузиастами - с пивком пойдет, но ни как не на тот шум который поднялся из за спермотоксикозной сопливой детворы. И я не увидел еще ни одного адекватного комментария или реальных плюсов у этой игры - кроме - ну Мита милая.. Деградация. 30 лет назад уже Японцы делали и прописывали женских персонажей на 30 голов выше чем этот мрак со словарем и диалогами школьного сочинения 2 класса.

-4
NorutaUz Eikiti

Фига у тебя горит. А Миты милые, поэтому и популярность такая

0