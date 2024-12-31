Российский хоррор MiSide встречает Новый год с праздничным обновлением

Российская студия AIHASTO выпустила праздничное обновление для хоррора MiSide, добавив в игру атмосферу Нового года.

Локации заиграли яркими огоньками, а с потолка падает волшебный снег, превращая мрачный мир в зимнюю сказку. Эту атмосферу дополняет тематический саундтрек, который звучит на протяжении всего игрового приключения. Авторы приготовили подарки и для игроков - главный герой получил новогодний колпак, а все Миты обзавелись стильными чокерами.

Разработчики также улучшили техническую часть игры исправив несколько ошибок.

Главный герой MiSide неожиданно оказывается в другой игровой реальности. В новом мире его встречает Мита — местный талисман, которая, как выясняется, специально заманила его сюда. На первый взгляд, всё кажется довольно безобидным: Мита всего лишь хотела немного общения и с радостью демонстрирует главному герою удивительные особенности этого мира.

Однако с течением времени начинают проявляться странности. Атмосфера становится всё более напряжённой, и становится очевидным, что в этом месте скрывается нечто пугающее, а сама Мита явно умалчивает о важных деталях.