Российский хоррор MiSide встречает Новый год с праздничным обновлением

Российская студия AIHASTO выпустила праздничное обновление для хоррора MiSide, добавив в игру атмосферу Нового года.
Локации заиграли яркими огоньками, а с потолка падает волшебный снег, превращая мрачный мир в зимнюю сказку. Эту атмосферу дополняет тематический саундтрек, который звучит на протяжении всего игрового приключения. Авторы приготовили подарки и для игроков - главный герой получил новогодний колпак, а все Миты обзавелись стильными чокерами.
Разработчики также улучшили техническую часть игры исправив несколько ошибок.
Главный герой MiSide неожиданно оказывается в другой игровой реальности. В новом мире его встречает Мита — местный талисман, которая, как выясняется, специально заманила его сюда. На первый взгляд, всё кажется довольно безобидным: Мита всего лишь хотела немного общения и с радостью демонстрирует главному герою удивительные особенности этого мира.
Однако с течением времени начинают проявляться странности. Атмосфера становится всё более напряжённой, и становится очевидным, что в этом месте скрывается нечто пугающее, а сама Мита явно умалчивает о важных деталях.
Praying for you 🕯️ O Great Mita 💝
Praying for you 🕯️ O Great Mita 💝
Praying for you 🕯️ O Great Mita 💝
Я люблю Милу.
скучно, то ли дело Кепочка))
Купочка - филлер на дефолтных настройках. Плюс, общаясь с ней, всю дорогу не мог избавиться от мысли, что говорю с ходячим трупом.
А Мила - личность!
Хз...меня вот кибер Мита у ядра больше интересует.
Она такая же дефолтная, просто у неё настройки ботанки цундырки, а Кепочка гэнки, а я тащусь от гэнки)
И у неё есть приборчик для выманивания мышей из нор) Шалунишка))
У тебя экстравагантный вкус) я согласен, о ней ничего неизвестно, она притягивает своей загадочностью)
невероятна очень супер
Отлично.
Лучше бы этой обновы не было всю атмосферу портит !
С Новым Годом, господа! Пусть милая Мита будет единственным недоброжелателем в нашей жизни:)
Вот это у неё жопельник на арте, сочный, упругий, лицом бы туда зарылся. Лишь бы не пёрнула только.
Того, кто прошёл вдоль и поперёк The Stanley Parable и уже тем более версию Ultra Deluxe, эта игра мало чем сможет впечатлить. Но создателей этого проекта, конечно же, поздравляю с успехом.
а больше похож на ипонский гвнохентай чем на чтот российское
ты похоже не играл, там даже намека нет на такой контент
Вы сударь определенно правы.
Да не трясись ты
Это она от Джентльмена от Psy пританцовывает?
уита для карапузов, снова школота хайпует. Не смог даже допройти, хватило на часа 3. Под такое только спать, давно я не видел такого искусственного растягивания времени в игровом процессе. Унылая калька с P.T с примесью не менее пустого Дневника будущего. Если такое в трендах - то игровая индустрия в опе. Такая чушь может понравится только двум категориям людей: прыщавые девствуты в силу своего возраста - или здоровые толстые лбы живущие в подвале с мамой, гоняющие сутками в визуальные новеллы
Как же плохо ты играешь, если за 3 часа не успел пройти её, ведь именно столько нужно для ознакомительного прохождения
Я дошел до ввода кода, потом сказали что нужно узнать индификатор, утомило - и закрыл) Я в курсе что игра проходится примерно за часа 4, но смысл тратить на это время
Действительно...какой смысл тратить время на игру, которую ты купил и хотел пройти.=_=
Купил и что? Если купил, то должен давиться через силу? Я уже описал что это сложно назвать качественной игрой. Видимо такой хайп что у каждого на ведре запускается) Что тут интересного? Загадки для дошколят, музыки даже фоновой..да хоть какой - тоже нет, вся игра немая. Хоррором это тоже не назвать. Диалоги все беззубые, да сама игра беззубая. Может плюсом игры служит Мита? Ну взять образ Юно, только сделать всех персонажей максимально топорными - а потом сослаться на то что это не у нас не хватило ума - а это же ИИ..они такие и должны быть. Браво. Я понимаю что игра сделана на коленке, энтузиастами - с пивком пойдет, но ни как не на тот шум который поднялся из за спермотоксикозной сопливой детворы. И я не увидел еще ни одного адекватного комментария или реальных плюсов у этой игры - кроме - ну Мита милая.. Деградация. 30 лет назад уже Японцы делали и прописывали женских персонажей на 30 голов выше чем этот мрак со словарем и диалогами школьного сочинения 2 класса.
Фига у тебя горит. А Миты милые, поэтому и популярность такая