Annapurna Interactive представила Mixtape - игру про приключения трех подростков

Компания Annapurna Interactive и студия Beethoven & Dinosaur во время вчерашней презентации Xbox Game Showcase представили трейлер своей новой игры Mixtape.
В игре рассказывается о приключениях трех подростков, которые в последний вечер перед выпускным через музыкальный плейлист воссоздают яркие моменты своей жизни, в том числе те, которые касаются их дружбы. В игре будет представлено множество музыкальных композиций от таких исполнителей как: The Smashing Pumpkins, Siouxsie, Banshees, Joy Division, Iggy Pop и других.
Релиз игры состоится в 2025-м году на PC и Xbox Series X/S. Так же игра на релизе будет доступна в сервисе Game Pass.
Нахуа делать слайдшоу? Кому в это будет приятно играть?
очередные 12 кадров анимации в ...2 проекта с одинаковым подходом на презентации...так можно оригинальную фишку мультяшного паука превратить в обыденность.