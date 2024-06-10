Annapurna Interactive представила Mixtape - игру про приключения трех подростков

Компания Annapurna Interactive и студия Beethoven & Dinosaur во время вчерашней презентации Xbox Game Showcase представили трейлер своей новой игры Mixtape.

В игре рассказывается о приключениях трех подростков, которые в последний вечер перед выпускным через музыкальный плейлист воссоздают яркие моменты своей жизни, в том числе те, которые касаются их дружбы. В игре будет представлено множество музыкальных композиций от таких исполнителей как: The Smashing Pumpkins, Siouxsie, Banshees, Joy Division, Iggy Pop и других.

Релиз игры состоится в 2025-м году на PC и Xbox Series X/S. Так же игра на релизе будет доступна в сервисе Game Pass.