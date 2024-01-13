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Momodora: Moonlit Farewell 11.01.2024
Экшен, Адвенчура, Инди, Платформер
6.7 18 оценок

Momodora: Moonlit Farewell - 2D-метроидвания уже доступна в Steam

KoRnEr
Новости

Bombservice и издатель PLAYISM объявили, что их новая 2D-игра в жанре метроидвания, Momodora: Moonlit Farewell, теперь доступна на ПК через Steam по цене 17 долларов.

Mоmodora: Moonlit Farewell представляет собой сбор всех ноу-хау, накопленных разработчиками за годы серии Momodora. Она призвана радовать как ветеранов, так и новичков. Эта серия 2D-игр, созданная инди-разработчиком Bombservice с 2010 года, включает 4 игры и славится великолепной пиксельной графикой и динамичным действием. Предыдущая игра, Momodora: Reverie Under the Moonlight, продала более 800000 копий и получила признание критиков.

Официальный саундтрек, включающий в себя музыкальные треки, использованные в игре, теперь также доступен в Steam. Momodora: Moonlit Farewell в настоящее время предоставляется со скидкой 10% в течение первой недели после выпуска, до 18 января 2024 года. Более того, игроки, у которых уже есть предыдущая игра в серии Momodora: Reverie Under the Moonlight, могут приобрести игру в "Коллекции Momodora" с дополнительной скидкой 10%!

Игра включает в себя:

  • Великолепную пиксельную графику и анимацию.
  • Интенсивный геймплей с акцентом на комбо в ближнем бою, уклонения и приемы дальнего боя.
  • Систему "Сигил" для настройки стилей игры.
  • Захватывающие сражения с боссами.
  • Глубокое исследование мира с насыщенным знанием и атмосферой.
  • Регулируемые уровни сложности для комфортного путешествия или настоящего вызова.
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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Wolfenstein

в этом году прям мода пошла на джва дэ кал треш, что сам убисофт даж за это взялся, просто цирк шапито а не индустрия, зачем карточки тогда, железки, делайте свое ретро уг под 3dfx и пень три какой нить

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