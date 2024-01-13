Momodora: Moonlit Farewell - 2D-метроидвания уже доступна в Steam

Пять лет спустя после трагических событий Momodora 3, деревня Кохо оказывается под угрозой нового зла. Звон колокола, исходящего из тёмной башни, пробуждает древних демонов, которые начинают терроризировать мирных жителей. Лишь одна надежда остаётся у деревни — молодая и отважная жрица Момо Рейнол, которая отправляется на опасное задание: разгадать тайну колокола и найти того, кто стоит за этим злом.

Momodora: Moonlit Farewell — это игра в жанре экшен-платформер, которая продолжает историю знаменитой серии Momodora. Игра подходит как для фанатов предыдущих частей, так и для новичков, которые хотят погрузиться в этот волшебный мир.

В игре вас ждут разнообразные уровни, наполненные платформами, ловушками и врагами. Вы будете управлять Момо, которая может использовать свой лук и меч для сражения с противниками, а также уклоняться от атак и контратаковать в нужный момент. На вашем пути вы встретите не только обычных демонов, но и гигантских боссов, которые потребуют от вас особой сноровки и стратегии. Вы также сможете находить специальные печати, которые усилят ваши способности и позволят адаптировать стиль боя под вашу игру.