Momodora: Moonlit Farewell - 2D-метроидвания уже доступна в Steam

Bombservice и издатель PLAYISM объявили, что их новая 2D-игра в жанре метроидвания, Momodora: Moonlit Farewell, теперь доступна на ПК через Steam по цене 17 долларов.
Mоmodora: Moonlit Farewell представляет собой сбор всех ноу-хау, накопленных разработчиками за годы серии Momodora. Она призвана радовать как ветеранов, так и новичков. Эта серия 2D-игр, созданная инди-разработчиком Bombservice с 2010 года, включает 4 игры и славится великолепной пиксельной графикой и динамичным действием. Предыдущая игра, Momodora: Reverie Under the Moonlight, продала более 800000 копий и получила признание критиков.
Официальный саундтрек, включающий в себя музыкальные треки, использованные в игре, теперь также доступен в Steam. Momodora: Moonlit Farewell в настоящее время предоставляется со скидкой 10% в течение первой недели после выпуска, до 18 января 2024 года. Более того, игроки, у которых уже есть предыдущая игра в серии Momodora: Reverie Under the Moonlight, могут приобрести игру в "Коллекции Momodora" с дополнительной скидкой 10%!
Игра включает в себя:
- Великолепную пиксельную графику и анимацию.
- Интенсивный геймплей с акцентом на комбо в ближнем бою, уклонения и приемы дальнего боя.
- Систему "Сигил" для настройки стилей игры.
- Захватывающие сражения с боссами.
- Глубокое исследование мира с насыщенным знанием и атмосферой.
- Регулируемые уровни сложности для комфортного путешествия или настоящего вызова.
в этом году прям мода пошла на джва дэ кал треш, что сам убисофт даж за это взялся, просто цирк шапито а не индустрия, зачем карточки тогда, железки, делайте свое ретро уг под 3dfx и пень три какой нить