Capcom представила новый ролик о вселенной Monster Hunter

Компания Capcom выпустила новый видеоролик, посвящённый вселенной Monster Hunter, в котором актриса Дэйзи Ридли знакомит зрителей с ключевыми аспектами знаменитой серии.

В ролике Дэйзи Ридли рассказывает о хрупком балансе между людьми и природой, исследовании величественных монстров и роли охотников, стремящихся к гармонии с окружающим миром. Зрители также узнают о гильдии охотников и её миссии, а в финале ролика упоминаются Запретные земли — таинственная локация, которую игроки смогут исследовать в грядущей игре Monster Hunter Wilds.

Описание видео подчеркивает, что оно создано как для ветеранов серии, так и для новичков, которые только начинают своё знакомство с миром Monster Hunter.

Релиз Monster Hunter Wilds запланирован на 28 февраля 2025 года. Игра выйдет на PlayStation 5, Xbox Series и PC через Steam. Новый проект обещает стать одним из самых масштабных и захватывающих в истории франшизы.