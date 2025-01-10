Capcom раскрыла концепцию создания открытого мира в Monster Hunter Wilds

По словам продюсера серии Monster Hunter Рёдзё Цудзимото, команда не ставила задачу разработать классическую игру с открытым миром. Основной целью было создание «бесшовного Monster Hunter», чтобы игроки могли наслаждаться плавным игровым процессом без загрузочных экранов между зонами.
«Мы хотели сделать игру, которую хотели видеть сами, — отметил Цудзимото в интервью IGN. — Слова “открытый мир” не звучали во время разработки. Мы сосредоточились на плотности деталей и экосистеме мира».
Арт-директор Канаме Фудзиока подчеркнул, что в отличие от сегментированных карт старых частей серии, таких как Generations Ultimate, Wilds предлагает игрокам погружение в цельный мир. Это позволяет охотам становиться более драматичными, а монстры выглядят естественно в своей среде.
Игра предложит новые механики, позволяя охотиться без возвращения в базовый лагерь, что усилит ощущение реализма.
Второе бета-тестирование стартует в феврале, а релиз на ПК, PS5 и Xbox Series X/S запланирован на 28 февраля. Однако улучшения, основанные на отзывах от первого теста, появятся только в финальной версии.
Главное чтоб оптимизация не как в бете была, хоят учитывая на каком движке игра, всё будет плохо
С чего, движок отлично оптимизирован.
Под коридорные игры, но ни как не на огромные открытые локации с кучей нпс
В DMC V может много НПС обрабатывать, в играх с открытым миром для хорошей оптимизации никто не грузит всю карту и детали.
Последняя догма показала что движок хреново справляется с кучей нпс и открытыми локациями
Не играл ещё в неё на ПК, судя по тестам, игра явно хреново оптимизировала, если так грузит проц.
Концепция у игры, вроде, прикольная, но, как с реализацией? Не играл ни в одну часть, стоит ли оно того?
Играю с 2007, одна из лучших игр, для меня так вообще лучшая игра.
ворлд был хорош, бета мне зашла у вайлд, но самое главное, если тебе нравится:
1.кооп игры
2. гринд монстров ради улучшений
3. и очень не спешный геймплей на первых парах.
Ну и игры порог вхождения в суть не лёгкий, каким бы по началу это не казалось. энд гейм у всех частей может быть жопоразрывающим, но всё это не обязательно. ну для которых минус это японщина тут игра им пронизана, я от этого плевался когда сам решил попробовать ворлд бету. но игра в итоге очень затянула
Кооп люблю, гринд - если он интересен, тоже (в АК Одиссея 170 часов наиграно, при этом сюжет дай бог на 50% прошёл...), неспешный геймплей тоже по мне. Больше интересует механика сражений. Она интересна или довольно однообразна от монстра к монстру?
В монстр хантер ворд кооп не обязателен, прошёл в одиночку, всё отлично
Если тебе нравятся монстры с дизайном как динозавры ( лучший дизайн монстров вообще) тематика средневековьяс элементами еще более старых времен. Если тебе интересен лучший экшен геймплей (боевка) Если тебе интересна тема природы. Если тебе интересна лучшая система крафта (создавать эквип с монстров с уникальным дизайном и скилами). Если тебе интересно крутое билдостроение. Игра обыяно дает на обучение 50 часов сюжета, далее эндгейм часов на 1000-3000. Это игра с лучшим грандом, так как ты испытываешь обалденые ощущения от боя. Каждый бой на одног ои того же монстра может быть совершенно разным.
Очередная помойка и дрочильня ничего история не учит