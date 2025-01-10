Capcom раскрыла концепцию создания открытого мира в Monster Hunter Wilds

По словам продюсера серии Monster Hunter Рёдзё Цудзимото, команда не ставила задачу разработать классическую игру с открытым миром. Основной целью было создание «бесшовного Monster Hunter», чтобы игроки могли наслаждаться плавным игровым процессом без загрузочных экранов между зонами.

«Мы хотели сделать игру, которую хотели видеть сами, — отметил Цудзимото в интервью IGN. — Слова “открытый мир” не звучали во время разработки. Мы сосредоточились на плотности деталей и экосистеме мира».

Арт-директор Канаме Фудзиока подчеркнул, что в отличие от сегментированных карт старых частей серии, таких как Generations Ultimate, Wilds предлагает игрокам погружение в цельный мир. Это позволяет охотам становиться более драматичными, а монстры выглядят естественно в своей среде.

Игра предложит новые механики, позволяя охотиться без возвращения в базовый лагерь, что усилит ощущение реализма.

Второе бета-тестирование стартует в феврале, а релиз на ПК, PS5 и Xbox Series X/S запланирован на 28 февраля. Однако улучшения, основанные на отзывах от первого теста, появятся только в финальной версии.