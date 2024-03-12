Продажи Monster Hunter: World превысили 25 млн копий

Общий объем мировых поставок и цифровых продаж Monster Hunter: World превысили 25 миллионов, включая поставки Monster Hunter World: Iceborne Master Edition, объявила компания Capcom.
Monster Hunter: World впервые вышла на PlayStation 4 и Xbox One 26 января 2018 года по всему миру, а 3 августа 2018 года — на ПК через Steam.
Расширение, Monster Hunter World: Iceborne, выйдет для PlayStation 4 и Xbox One 6 сентября 2019 года, а для ПК через Steam - 9 января 2020 года.
Вот полное заявление Capcom по поводу Monster Hunter: World о достижении очередного рубежа продаж:
Отмечая свое 20-летие в марте 2024 года, серия Monster Hunter состоит из охотничьих экшенов, в которых игроки сражаются с гигантскими монстрами в красивом природном окружении. Начиная с первой игры в 2004 году, серия основала новый жанр, в котором игроки сообща охотились на свирепых монстров вместе со своими друзьями, и с тех пор превратилась в глобальный феномен, а совокупные продажи серии превысили 97 миллионов единиц по состоянию на 31 декабря 2023 года. Выпустив Monster Hunter: World компания Capcom возвела серию Monster Hunter в ранг глобального бренда благодаря первому в мире одновременному запуску и международным рекламным мероприятиям, в результате чего игра стала самой продаваемой игрой Capcom за все время существования компании в течение месяца после выхода. За шесть лет, прошедших с момента выхода игры, Capcom продолжала развивать цифровые продажи, что привело к тому, что Monster Hunter: World достигла нового рекорда Capcom - 25 миллионов проданных единиц. Кроме того, в декабре прошлого года Capcom представила Monster Hunter Wilds, привлекшую всеобщее внимание сообщением о том, что выход последней игры серии запланирован на 2025 год. Capcom по-прежнему стремится удовлетворить ожидания всех пользователей, используя свои лучшие в отрасли возможности по разработке игр для создания высокоразвлекательного игрового процесса.
сам купил, поиграл час и забил, явно не проникся, но наверно игра норм
Игра шедевр