Анонсирована гонка на монстр-траках Monster Jam Showdown

Monster Jam Showdown – новая гоночная игра, которая позволит нам принять участие в зрелищных соревнованиях на мощных грузовиках-монстрах.

Игра была представлена во время Xbox Partner Preview, где были показаны различные игровые режимы, включая испытания и дуэльные турниры. Видно, что большой упор был сделан на красиво сделанную графику, но это будет не единственное достоинство игры.

Monster Jam Showdown выведет сотрудничество и соревнование с другими игроками на совершенно новый, более высокий уровень. Дебют игры на Xbox Series X|S и Xbox One запланирован на 2024 год.