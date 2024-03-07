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Monster Jam Showdown 2024 г.
Гонки, Автомобили
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Анонсирована гонка на монстр-траках Monster Jam Showdown

monk70
Новости

Monster Jam Showdown – новая гоночная игра, которая позволит нам принять участие в зрелищных соревнованиях на мощных грузовиках-монстрах.

Игра была представлена во время Xbox Partner Preview, где были показаны различные игровые режимы, включая испытания и дуэльные турниры. Видно, что большой упор был сделан на красиво сделанную графику, но это будет не единственное достоинство игры.

Monster Jam Showdown выведет сотрудничество и соревнование с другими игроками на совершенно новый, более высокий уровень. Дебют игры на Xbox Series X|S и Xbox One запланирован на 2024 год.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Gelyr

Выглядит прикольно, но не сильно дорого. Может будет не плохая игра

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SharpAelinor

Блин я бы поиграл в это с удовольствием. А на ПК интересно есть гонки на буранах нормальные?

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Ashley_Star

На ПК есть две предыдущие части гонок из серии Monster Jam:

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