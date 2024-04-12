Гонка на монстр-траках Monster Jam Showdown выйдет 29 августа

После объявления, сделанного в прошлом месяце на презентации Xbox Partner Preview, компании Milestone и Feld Motor Sports сегодня представили ключевое оформление Monster Jam Showdown и дату выпуска. Совершенно новая официальная видеоигра Monster Jam будет доступна 29 августа 2024 года для PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch и ПК в Steam и Epic Games Store. Ранний доступ откроется 26 августа 2024 года.
Grave Digger и Megalodon, два самых любимых грузовика фанатов, были выбраны для представления новейшей игры в каталоге Milestone. Черно-зеленая разрушительная машина с жутким дизайном и могучим хищником из доисторических океанов участвуют в динамичной погоне по захватывающим дух пейзажам Колорадо, передавая все безумные четырехколесные действия, ожидающие фанатов по всему миру. Важно отметить, что Колорадо — лишь один из трех оригинальных локаций, вдохновленных американской природой, где игроки смогут раскрыть всю мощь 66 официальных грузовиков Monster Jam, которые они найдут. Фактически, помимо участия в официальных соревнованиях на всех трех категориях стадионов, вдохновленных реальными площадками, Monster Jam Showdown привлечет игроков к гонкам в Долине Смерти и на Аляске, предлагая обширный аркадный пакет с 10 различными игровыми режимами.