Гонка на монстр-траках Monster Jam Showdown выйдет 29 августа

Эта гоночная игра позволит вам окунуться в атмосферу зрелищных соревнований на громадных и мощных монстр-траках, где скорость, адреналин и разрушение сливаются воедино.

При этом вас ждут не только официальные соревнования, где вы сможете почувствовать себя настоящим пилотом-профессионалом, демонстрируя свои навыки управления и тактическое мышление. Monster Jam Showdown также предлагает множество уникальных мероприятий, происходящих в самых неожиданных и впечатляющих локациях.

В игре представлено целых 66 официальных грузовиков Monster Jam. Каждый из этих стальных гигантов обладает своим уникальным дизайном и характеристиками, позволяя вам выбрать своего фаворита и довести его до совершенства. Однако это ещё не всё. Вас также ждёт более 140 уникальных раскрасок, которые можно разблокировать по мере прохождения и применять к своим железным монстрам. Проявите свою креативность, создавайте неповторимые дизайны и выделяйтесь среди других участников соревнований.

Разнообразие трасс — ещё одна сильная сторона Monster Jam Showdown. Вы сможете соревноваться на всех трёх категориях площадок — полях для американского футбола, бейсбольных стадионах и спидвеях с прямоугольной, ромбовидной и овальной планировкой. Каждый тип трассы предложит свои уникальные вызовы и особенности, требующие от вас максимальной концентрации и мастерства вождения.

Но что действительно выделяет эту игру среди остальных, так это оригинальные локации, вдохновлённые самыми впечатляющими уголками американской природы. Просто представьте себе, как вы мчитесь по бескрайним просторам знаменитой Долины Смерти, где жаркое солнце и песчаные дюны создают поистине экстремальные условия для гонок. Или исследуете потрясающие леса и кристально чистые реки Колорадо, наслаждаясь красивыми пейзажами, пока ваш монстр-трак преодолевает коварные препятствия. А может, вы решите покорить суровые зимние горы Аляски, где сугробы и обледенелые трассы станут настоящим испытанием для ваших навыков вождения?