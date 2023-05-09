Monster Sanctuary 28.08.2019
5.7 21 оценка

Для ролевой метроидвании Monster Sanctuary вышло крупное контентное обновление Relics of Chaos

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butcher69
Новости

Team17 и Moi Rai Games объявили о выпуске бесплатного обновления Relics of Chaos для ролевой метроидвании Monster Sanctuary, игре посвященной приручению монстров, которая вышла в декабре 2020 года для PC, Nintendo Switch, Xbox One и PlayStation 4.

Вот краткая информация об обновлении:

  • Новый игровой режим: Реликвии Хаоса! Пройдите игру заново, на этот раз с новыми, мощными предметами. Когда режим включен, в каждой зоне будет случайно выбранный сундук с сокровищами, внутри которого спрятана Реликвия Хаоса!
  • Множество изменений баланса! Мы скорректировали некоторые стратегии, которые нуждались в урезании, и улучшили монстров, которых можно было немного подтолкнуть в нужном направлении. С нетерпением ждем возможности поиграть с 5 новыми пассивными умениями!
  • Не можете завершить достижение "Жажда странствий"? Обновленная карта будет показывать процент исследованности каждой зоны, чтобы вы знали, где искать последние скрытые области!
  • Всегда забываете кормить своих монстров? Мы внедрили иконку в меню, чтобы показать, кто голоден. Пусть Старый Буран гордится вами!
  • Улучшена функциональность распределения очков умений: теперь вы можете изменить свое решение, пока не начнете сражение или не выйдете из игры.
  • Больше контроля над файлами сохранения, добавив возможность копировать или удалять их в меню.
  • Новый торговец на Арене Бесконечности, который может продать вам предметы из Reward Box в обмен на специальные купоны, полученные при игре на Арене и в PvP!
  • Различные исправления.... и многое другое!
Трейлеры Обновления
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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Mimpro

Интересно. Ранее пытался поиграть в неё, но показалась чересчур душной. Может быть поменяю мнение после обновления

-1