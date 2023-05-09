Для ролевой метроидвании Monster Sanctuary вышло крупное контентное обновление Relics of Chaos

Team17 и Moi Rai Games объявили о выпуске бесплатного обновления Relics of Chaos для ролевой метроидвании Monster Sanctuary, игре посвященной приручению монстров, которая вышла в декабре 2020 года для PC, Nintendo Switch, Xbox One и PlayStation 4.
Вот краткая информация об обновлении:
- Новый игровой режим: Реликвии Хаоса! Пройдите игру заново, на этот раз с новыми, мощными предметами. Когда режим включен, в каждой зоне будет случайно выбранный сундук с сокровищами, внутри которого спрятана Реликвия Хаоса!
- Множество изменений баланса! Мы скорректировали некоторые стратегии, которые нуждались в урезании, и улучшили монстров, которых можно было немного подтолкнуть в нужном направлении. С нетерпением ждем возможности поиграть с 5 новыми пассивными умениями!
- Не можете завершить достижение "Жажда странствий"? Обновленная карта будет показывать процент исследованности каждой зоны, чтобы вы знали, где искать последние скрытые области!
- Всегда забываете кормить своих монстров? Мы внедрили иконку в меню, чтобы показать, кто голоден. Пусть Старый Буран гордится вами!
- Улучшена функциональность распределения очков умений: теперь вы можете изменить свое решение, пока не начнете сражение или не выйдете из игры.
- Больше контроля над файлами сохранения, добавив возможность копировать или удалять их в меню.
- Новый торговец на Арене Бесконечности, который может продать вам предметы из Reward Box в обмен на специальные купоны, полученные при игре на Арене и в PvP!
- Различные исправления.... и многое другое!
Интересно. Ранее пытался поиграть в неё, но показалась чересчур душной. Может быть поменяю мнение после обновления