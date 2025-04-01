Колодостроительный карточный рогалик Monster Train 2 стартует 21 мая на PlayStation 5, Xbox Series, Switch и PC (Steam). Разработчики из Shiny Shoe и издатель Big Fan Games обещают масштабные изменения и новые механики.

На этот раз могущественные Титаны захватили Небеса, а бывшие ангелы и демоны вынуждены объединиться против общего врага. Игрокам предстоит командовать кланами на борту новых поездов и путешествовать через Ад, Рай и Бездну, чтобы остановить Титанов.

Ключевые особенности:

Новые кланы и враги – выберите один из пяти уникальных кланов и защитите свой поезд от опасных противников.

Новые карты – добавьте в колоду комнаты и снаряжение для стратегического преимущества.

Бесконечный режим – испытайте себя в заездах с возрастающей сложностью.

Ежедневные вызовы и испытания – соревнуйтесь с друзьями и игроками по всему миру.

Готовы ли вы снова отправиться в смертельное путешествие на поезде?