Колодостроительный карточный рогалик Monster Train 2 стартует 21 мая на PlayStation 5, Xbox Series, Switch и PC (Steam). Разработчики из Shiny Shoe и издатель Big Fan Games обещают масштабные изменения и новые механики.
На этот раз могущественные Титаны захватили Небеса, а бывшие ангелы и демоны вынуждены объединиться против общего врага. Игрокам предстоит командовать кланами на борту новых поездов и путешествовать через Ад, Рай и Бездну, чтобы остановить Титанов.
Ключевые особенности:
- Новые кланы и враги – выберите один из пяти уникальных кланов и защитите свой поезд от опасных противников.
- Новые карты – добавьте в колоду комнаты и снаряжение для стратегического преимущества.
- Бесконечный режим – испытайте себя в заездах с возрастающей сложностью.
- Ежедневные вызовы и испытания – соревнуйтесь с друзьями и игроками по всему миру.
Готовы ли вы снова отправиться в смертельное путешествие на поезде?
Отлично - надеюсь, они какую-нибудь метапрогрессию введут, так как в первой части после открытия всех кланов, карт и артефактов, в игре делать было нечего.