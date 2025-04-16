Monsterpatch, гибрид "Покемонов" и Stardew Valley, получил одобрение игроков на Kickstarter

Monsterpatch внезапно стала суперпопулярной на Kickstarter, собрав кучу денег. Идея в том, что это смесь Stardew Valley, Pokemon и ужасов – такой вот странный, но прикольный коктейль.

Сразу видно, что автор вдохновлялся "Покемонами", только тут вместо тренеров – маги, а вместо покемонов – монстры (MoN). Еще и версии игры две на выбор, как в старых "Покемонах". Действие происходит на летающем континенте, где есть разные кланы со своими монстрами, влияющими на способности игрока.

Помимо ловли и прокачки монстров, можно будет развивать свой город, строить здания и вообще обустраиваться. Разработчики обещают, что монстров можно будет настраивать под себя, а бои будут динамичными. Самое главное – игра рассчитана на одиночное прохождение, чтобы создать "уютную" атмосферу.

Даты выхода пока нет, но проект выглядит многообещающе и уже имеет свою страницу в Steam.