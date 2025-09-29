Очаровательный трейлер рисованного пазл-приключения Moomintroll: Winter's Warmth

На PC Gaming Show Tokyo Direct показали новый взгляд на Moomintroll: Winter’s Warmth — камерное приключение по мотивам «Муми-тролль и комета» Туве Янссона. А если быть точнее, игроков ждет адаптация приключений зимней повести. Новая игра выступает духовным наследником вышедшей ранее Snufkin: Melody of Moominvalley и снова делает ставку на теплую атмосферу и ручную анимацию.

Главный герой — Муми-тролль, проснувшийся раньше времени от зимней спячки. По сюжету он бродит по заснеженной Долине, помогая попавшим в беду зверям и соседям. В трейлере показывают несколько головоломок и бытовых задач: расчистку тропы лопатой, укрытия от ледяных порывов ветра, поиск следов в снегу, а также безобидные «страшилки» — вроде того, как броском снежка прогнать светящиеся глаза в чаще и спасти заблудившуюся собаку.

По первым кадрам игра выглядит ближе к расслабленному пазлу, чем к испытанию на выносливость: уровни строятся вокруг простых ситуаций и маленьких историй, а визуальный стиль отсылает к классической рисованной анимации середины XX века.

Moomintroll: Winter’s Warmth запланирована к выходу на 2026 год. Среди платформ по-прежнему заявлена только версия для ПК, которая выйдет через цифровой магазин Steam.