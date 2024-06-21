Слэшер Morbid Metal получил новый геймплейный трейлер

Инди-студия и издатель Felix Schade представили новый трейлер драйвового экшена Morbid Metal. Это остросюжетный rogue-lite, где игроки могут в реальном времени менять облик четырёх различных персонажей, каждый из которых обладает уникальными активными способностями и стильными атаками. Быстро переключаясь между персонажами, игроки смогут комбинировать способности и эффектно уничтожать врагов.
Игра предлагает потрясающие полусгенерированные уровни, где нужно сражаться с полчищами врагов и мощными боссами. Действие разворачивается в различных природных биомах, от пустошей далёкого будущего до заросших руин человечества.