Слэшер Morbid Metal получил новый геймплейный трейлер

Под ваше управление попадает герой, который обладает уникальной способностью: он может мгновенно менять свою форму на одну из четырёх. Каждая форма имеет свой набор активных способностей и стильных атак, которые можно комбинировать для создания эффектных комбо. Используйте свои формы с умом, чтобы адаптироваться к разным ситуациям и противникам.

Путешествуйте по удивительному миру, который во время каждого прохождения выглядит по-новому. Во время этого путешествия вы побываете в самых разных биомах — от пустынных пустошей далёкого будущего до заросших руин человеческой цивилизации. На вашем пути вас ждут полчища врагов и мощные боссы, которые не дадут вам скучать.

Собирайте ресурсы и улучшайте своих персонажей, чтобы стать ещё сильнее и эффективнее. Но помните: смерть подстерегает вас на каждом шагу, и если она настигнет вас, вы потеряете все свои достижения и начнете всё сначала.