Авторы Mortal Kombat 1 пообещали три новых трейлера и несколько "сюрпризов" на Comic-Con ©

NetherRealm Studios и WB Games активизируют маркетинг Mortal Kombat 1 в преддверии его выхода на рынок в сентябре. В начале месяца был показан новый геймплейный трейлер, и, конечно же, на подходе еще много интересного. Недавно было подтверждено, что в эту пятницу на San Diego Comic-Con состоится презентация грядущего файтинга, и теперь создатель серии Эд Бун сообщил некоторые подробности о том, чего стоит ожидать от нее.

Выйдя в Twitter, Бун подтвердил, что на панели Mortal Kombat 1 будут показаны три новых трейлера к долгожданной перезагрузке, новый геймплей и несколько "сюрпризов". Что это будут за сюрпризы, пока неизвестно.

Кроме того, на мероприятии будут присутствовать многие актеры озвучки Mortal Kombat 1 и члены команды разработчиков, а также будет показан видеоролик "Создание игры", который позволит получить более полное представление о ее создании.

Mortal Kombat 1 выйдет 19 сентября на PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch и ПК.