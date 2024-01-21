Блогер превратил героев мультиков в бойцов Mortal Kombat 1

YouTube-блогер ToastedShoes сделал героев мультфильмов Disney бойцами Mortal Kombat 1 с помощью модификаций. В новом ролике он показал битвы между Микки и Минни Маус, Гуфи и снеговиком Олафом («Холодное сердце»), а также Рапунцель («Рапунцель: Запутанная история») и принцем Адамом («Красавица и чудовище»).
Пользователей сети видео очень рассмешило. Идею показать известных персонажей Disney в виде кровожадных и жестоких бойцов они назвали безумной и интересной. Качество используемых модификаций особенно сильно впечатлило геймеров. Они попросили автора выпустить вторую часть со сражениями других героев, например, Ариэль из «Русалочки» и Жасмин из «Аладдина».
«Классное видео, воплощающее все безумно потрясающие идеи», — @user-qu1ik6nf2v.
«Новый файтинг Disney выглядит великолепно», — @horrorshadow99.
«Это очень хорошая работа. Продолжайте и сделайте еще больше таких», — @JamarynWiggins.
Ранее ToastedShoes переместил в мир Mortal Kombat 1 героев мультфильмов Pixar с помощью модов. Энтузиаст показал кровавые сражения между персонажами «Истории игрушек», «Корпорации монстров», «Суперсемейки», «Головоломки», а также «Вверх» и «Я краснею».
Странно что еще такой игры нет! Вроде что, то есть похожие ну не с этими героями.