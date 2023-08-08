Эд Бун оценил список бойцов для Mortal Kombat 1 со знаменитостями от нейросети

Киану Ривз, Том Круз, Илон Маск, Альберт Эйнштейн и многие другие известные личности оказались втянуты в смертельную схватку в мире Mortal Kombat 1. Энтузиаст под ником QchoSTMEX представил новую работу нейросети с необычными бойцами для файтинга, которая даже понравилась создателю серии Эду Буну. Теперь фанаты Mortal Kombat могут выбрать своего бойца среди политиков, кинозвезд и других знаменитостей.
Пользователь QchoSTMEX представил небольшой по длительности ролик, в котором он собрал самый разношёрстный список персонажей для Mortal Kombat 1. Используя возможности нейросети Midjourney, он поместил самых известных личностей планеты в антураж файтинга, наделив их соответствующими костюмами и дизайном. Среди уже заявленных Киану Ривза и Тома Круза, там также оказался Папа Римский, Джо Байден, Роберт Оппенгеймер, Снуп Догг и многие другие.
Такая интерпретация бойцов Mortal Kombat от ИИ даже понравилась создателю файтинга Эду Буну. На своей личной странице в социальной сети он опубликовал ролик и похвалил создателя за необычную подборку персонажей. Кроме этого, он решил поинтересоваться у аудитории, какую знаменитость они хотели бы видеть в Mortal Kombat 1 в качестве DLC. Вероятно, у разработчиков уже есть планы добавить популярных звезд в файтинг.
Пфф!!! Сабзир Сабзирович вообще всех без читов вынесет!
А ведь круто вышло! Я бы с удовольствием в такое сыграл
Володька с Джеки выглядят брутально!
Думаю Джеки хорошо бы вписался в мортал комбат :)
Даже очень бы вписался!
Идея с добавлением знаменитостей мне нравится. это лучше для атмосферы, нежели использование гостевых персонажей. все ж можно допустить, что какой-нибудь "Майкл Джексон" или "Цукерберг" в мире МК может существовать. а вот Терминатор и Робокоп - это как собаке пятая нога.
usb сделали ролик про такое, там и лорд байден со своим старикалити, и сабсир сабзирович, лю канцлер, борис джаксон и т.д., прикольно, а главное жизненно. выложу тот видос в вк под этим постом.
Отличная получилась бы игра думаю все бы заходили туда чисто что бы розьебать пыню
Мы на работе повесили его рожу и кидаем дротики, и ждем когда эта крыса сгниет в своем бункере.
Бомбически!
Чот смотрю уже во вторую игру бидона запихали (в JA3 уже видел) . Гранток поступил чтоле?
А почему Опенхаймер на себя не похож?
Ой какая анимация криповая. Ну и ростер крайне специфический.
Даже презика пукина добавили.
Какой испанский стыд...
Лучше посмотрите видосы с Якубовичем от animaction decks, там и политики были. Актуальность, юмор - все четко.
Отвратительно!