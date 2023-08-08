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Mortal Kombat 1 19.09.2023
7.8 311 оценок

Эд Бун оценил список бойцов для Mortal Kombat 1 со знаменитостями от нейросети

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Gutsz
Новости

Киану Ривз, Том Круз, Илон Маск, Альберт Эйнштейн и многие другие известные личности оказались втянуты в смертельную схватку в мире Mortal Kombat 1. Энтузиаст под ником QchoSTMEX представил новую работу нейросети с необычными бойцами для файтинга, которая даже понравилась создателю серии Эду Буну. Теперь фанаты Mortal Kombat могут выбрать своего бойца среди политиков, кинозвезд и других знаменитостей.

Пользователь QchoSTMEX представил небольшой по длительности ролик, в котором он собрал самый разношёрстный список персонажей для Mortal Kombat 1. Используя возможности нейросети Midjourney, он поместил самых известных личностей планеты в антураж файтинга, наделив их соответствующими костюмами и дизайном. Среди уже заявленных Киану Ривза и Тома Круза, там также оказался Папа Римский, Джо Байден, Роберт Оппенгеймер, Снуп Догг и многие другие.

Такая интерпретация бойцов Mortal Kombat от ИИ даже понравилась создателю файтинга Эду Буну. На своей личной странице в социальной сети он опубликовал ролик и похвалил создателя за необычную подборку персонажей. Кроме этого, он решил поинтересоваться у аудитории, какую знаменитость они хотели бы видеть в Mortal Kombat 1 в качестве DLC. Вероятно, у разработчиков уже есть планы добавить популярных звезд в файтинг.

12
16
Mortal Kombat 1
19.09.2023
Комментарии: 16
Ваш комментарий
Агент Матрицы

Пфф!!! Сабзир Сабзирович вообще всех без читов вынесет!

6
Sergey_ko

А ведь круто вышло! Я бы с удовольствием в такое сыграл

5
dangerous_beast

Володька с Джеки выглядят брутально!

3
Shifter26

Думаю Джеки хорошо бы вписался в мортал комбат :)

1
FRYZEQ Shifter26

Даже очень бы вписался!

0
Озверин

Идея с добавлением знаменитостей мне нравится. это лучше для атмосферы, нежели использование гостевых персонажей. все ж можно допустить, что какой-нибудь "Майкл Джексон" или "Цукерберг" в мире МК может существовать. а вот Терминатор и Робокоп - это как собаке пятая нога.

3
DANTE FAIR

usb сделали ролик про такое, там и лорд байден со своим старикалити, и сабсир сабзирович, лю канцлер, борис джаксон и т.д., прикольно, а главное жизненно. выложу тот видос в вк под этим постом.

1
Rosgon132

Отличная получилась бы игра думаю все бы заходили туда чисто что бы розьебать пыню

1
Dakini

Мы на работе повесили его рожу и кидаем дротики, и ждем когда эта крыса сгниет в своем бункере.

0
k0les0

Бомбически!

0
saiditsme

Чот смотрю уже во вторую игру бидона запихали (в JA3 уже видел) . Гранток поступил чтоле?

0
Ashley33

А почему Опенхаймер на себя не похож?

0
Олег Дудин

Ой какая анимация криповая. Ну и ростер крайне специфический.

0
Dakini

Даже презика пукина добавили.

0
Executor666

Какой испанский стыд...
Лучше посмотрите видосы с Якубовичем от animaction decks, там и политики были. Актуальность, юмор - все четко.

-1
ugf16349

Отвратительно!

-2