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Mortal Kombat 1 19.09.2023
7.3 613 оценок

Энтони Старр не озвучит Хоумлендера в Mortal Kombat 1

Procy_on
Новости

После загадочного "мычания" Энтони Старра на вопрос о том, будет ли тот озвучивать Хоумлендера в Mortal Kombat 1, актер только что дал более ясный ответ - нет.

Несколько недель назад актер выразил неуверенность в том, что вернется ли он к роли в Kombat Pack 1. Однако, судя по всему, какие бы переговоры ни велись между ним и Warner Bros Games, они не привели к тому, что актер будет озвучивать персонажа. Это, конечно, разочарует поклонников Старра, которые с нетерпением ждали его классических реплик из телесериала. На данный момент неизвестно, кто будет озвучивать Хоумлендера.

-10
7
Mortal Kombat 1
19.09.2023
Комментарии: 7
Ваш комментарий
A E

видимо слишком много денег захотел

4
Сyberpunk

либо попросили его сказать какую-нибудь хрень, которую он не хочет произносить... Посмотрим, какие будут реплики от другого актёра

-1
Shеpard

За него это сделает нейросеть.)

2
Stas776

Если найдёт кого-то со схожим голосом, как было с Арни в МК 11, то ещё ладно

2
SergDZm

Руслан Габидуллин нужен на озвучку

1
U1traMagnum

Скорее всего Энтони Старр не хотел чтобы его голос слышали в этой помойке и так нрс получили внешку его а еще и голос) просто не хочет сидеть в их студии как дурачок орать тыч , ай , ох , ой и тд. И за это тебе заплатят копейки так что актер заслуживает больше денег за участие в этом кринже. Ну либо нрс настолько бомжи что не смогли заплатить Энтони Старру и по этому им придется найти того иного человека кто спародирует его голос) ну либо жадные вб не выделили монетку для нрс чтобы они записали голос Энтони для его персонажа. Так же и было с терминатором) не Шварц его озвучивал а пародист. Ну главное что Энтони красавчик.

1
Максим Варшавский

Ну все играть не буду

0