Энтони Старр не озвучит Хоумлендера в Mortal Kombat 1

После загадочного "мычания" Энтони Старра на вопрос о том, будет ли тот озвучивать Хоумлендера в Mortal Kombat 1, актер только что дал более ясный ответ - нет.
Несколько недель назад актер выразил неуверенность в том, что вернется ли он к роли в Kombat Pack 1. Однако, судя по всему, какие бы переговоры ни велись между ним и Warner Bros Games, они не привели к тому, что актер будет озвучивать персонажа. Это, конечно, разочарует поклонников Старра, которые с нетерпением ждали его классических реплик из телесериала. На данный момент неизвестно, кто будет озвучивать Хоумлендера.
видимо слишком много денег захотел
либо попросили его сказать какую-нибудь хрень, которую он не хочет произносить... Посмотрим, какие будут реплики от другого актёра
За него это сделает нейросеть.)
Если найдёт кого-то со схожим голосом, как было с Арни в МК 11, то ещё ладно
Руслан Габидуллин нужен на озвучку
Скорее всего Энтони Старр не хотел чтобы его голос слышали в этой помойке и так нрс получили внешку его а еще и голос) просто не хочет сидеть в их студии как дурачок орать тыч , ай , ох , ой и тд. И за это тебе заплатят копейки так что актер заслуживает больше денег за участие в этом кринже. Ну либо нрс настолько бомжи что не смогли заплатить Энтони Старру и по этому им придется найти того иного человека кто спародирует его голос) ну либо жадные вб не выделили монетку для нрс чтобы они записали голос Энтони для его персонажа. Так же и было с терминатором) не Шварц его озвучивал а пародист. Ну главное что Энтони красавчик.
Ну все играть не буду