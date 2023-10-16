Энтони Старр "промычал" на вопрос о том, будет ли он озвучивать Хоумлендера в Mortal Kombat 1

В первый Kombat Pack вошли три персонажа комиксов: Миротворец, Омни-мэн и Хоумлендер. Все трое за последние несколько лет появлялись в телевизионных адаптациях, причем первых двух сыграли Джон Сина и Джей Кей Симмонс соответственно. Они оба повторят свои роли в MK1, но пока нет информации о том, будет ли это делать Энтони Старр.
Поскольку от NetherRealm не поступало никаких новостей, фанатам оставалось только гадать, возьмет ли кто-то другой на себя эту роль. Однако maxium_mishima не стал ограничиваться предположениями, и задал прямой вопрос непосредственно Старру: "Прекрасный Энтони. Будешь ли ты озвучивать Хоумлендера в Mortal Kombat 1?". На что то ответил: "ммммммм".
Самое странное во всем этом то, что Симмонс и Сина одновременно объявили о том, что повторят свои роли в игре, в то время как информация о Старре подозрительно отсутствует. Почему это так, остается только догадываться - возможно, переговоры еще продолжаются, или NetherRealm ждет, когда актер появится в трейлере.
Однако стоит отметить, что Kombat Pack будет растянут на 2024 год. Первым появится Омни-Мэн, за ним последуют Куан-Чи и Миротворец. Хоумлендер появится позже, весной. Возможно, именно поэтому NetherRealm и Эд Бун пока не готовы обсуждать его персонажа, поскольку он так поздно войдет в состав первого DLC.
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