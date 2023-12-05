Энтони Старр посоветовал поиграть в Call of Duty всем, кто ждет его озвучку Хоумлендера в Mortal Kombat 1

Одним из будущих играбельных персонажей в Mortal Kombat 1 станет могущественный супергерой Хоумлендер из популярного сериала "Пацаны". В оригинальном шоу персонажа играет Энтони Старр, однако по неизвестной причине он не станет озвучивать свою игровую версию для файтинга. Почему нельзя задействовать голос актера в Mortal Kombat 1 до сих пор неизвестно, но ему уже явно надоели подобные вопросы в социальных сетях. В последней публикации Старр раз и навсегда попытался закрыть эту тему.
Актер на своей личной странице отметил, что его засыпали вопросами об озвучке Хоумлендера в Mortal Kombat 1. Он напомнил игрокам, что ранее дал четкий и ясный ответ по этому поводу — "нет". Энтони Старр не собирается озвучивать игровую версию своего персонажа и также не желает раскрывать причины подобного решения, что может быть обусловлено условиями его действующих контрактов.
Всем, кто хочет услышать его голос в игровой версии, он посоветовал поиграть в Call of Duty:
Эй, ты видел Call of Duty? Я озвучил персонажа для Call of Duty, так что поиграй в нее.
На данный момент остается неизвестным, когда Хоумлендер появится в Mortal Kombat 1 и кто будет его озвучивать. Ожидается, что боец будет добавлен в файтинг во второй половине 2024 года.
правильно,зачем рекламировать игру за озвучку кооторой не заплатили)