Фанат переделал Mortal Kombat 1 в пародию с персонажами Disney

Один из фанатов игры Mortal Kombat 1 и мультфильмов Disney решил объединить эти две казалось бы несочетаемые комбинации.
Ютубер собрал все модификации с персонажами Disney и показал как бы выглядел на деле такой проект, если бы Disney когда-нибудь на него решилась.
Несмотря на то, что обновлённые модели являются лишь заглушками оригинальных бойцов, многие из них были подобраны очень осмысленно, благодаря чему смотрятся довольно достоверно.
выглядит очень забавно! нужно добавть губку боба, чёрного плаща, скуби и шегги, чипа и дейла, винни пуха и других героев
чертов маньяк, прикольно выглядит
эд бун только что прокекал миллиарды долларов на скинчиках, даже не думал что будет так качественно