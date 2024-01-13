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Mortal Kombat 1 19.09.2023
Экшен, Файтинг
7.4 701 оценка

Фанат переделал Mortal Kombat 1 в пародию с персонажами Disney

AceTheKing
Новости

Один из фанатов игры Mortal Kombat 1 и мультфильмов Disney решил объединить эти две казалось бы несочетаемые комбинации.

Ютубер собрал все модификации с персонажами Disney и показал как бы выглядел на деле такой проект, если бы Disney когда-нибудь на него решилась.

Несмотря на то, что обновлённые модели являются лишь заглушками оригинальных бойцов, многие из них были подобраны очень осмысленно, благодаря чему смотрятся довольно достоверно.

13
3
Mortal Kombat 1
19.09.2023
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Сyberpunk

выглядит очень забавно! нужно добавть губку боба, чёрного плаща, скуби и шегги, чипа и дейла, винни пуха и других героев

5
Zlobin_Evgeny

чертов маньяк, прикольно выглядит

4
vertehwost

эд бун только что прокекал миллиарды долларов на скинчиках, даже не думал что будет так качественно

3