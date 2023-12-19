Фанаты Mortal Kombat 1 обнаружили в игре отсылку к экранизации игры 1995 года

Не так давно разработчики из студии NetherRealm официально запустили в файтинге третий сезон. Обновление принесло в игру новый контент, возможности для игроков и приятные отсылки. Недавно игрокам удалось обнаружить в игре очень тонкую деталь, которая напоминает о культовой экранизации игры 1995 года.
Отсылка к фильму "Смертельная битва" 1995 года была найдена на одной из новых арен в файтинге. Ее можно заметить, если участвовать в тематическом сражении, где присутствуют Лю Кан и Саб-Зиро. На событие экранизации указывают позы персонажей, в которые они переходят во время боя, а также забавная деталь в виде ведра, размещенного в углу арены.
Совсем скоро, уже 21 декабря, в файтинге появится Куан Чи, а в начале следующего года разработчики планируют добавить кроссплей.
Просто ведро с которым ничего нельзя сделать? Новый уровень лени.
Просто Лю Канг - тупой зумер, который не видел оригинал кино.
Бесконечно расширяющийся ледяной купол? бред.