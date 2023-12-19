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Mortal Kombat 1 19.09.2023
Экшен, Файтинг
7.3 673 оценки

Фанаты Mortal Kombat 1 обнаружили в игре отсылку к экранизации игры 1995 года

Gutsz
Новости

Не так давно разработчики из студии NetherRealm официально запустили в файтинге третий сезон. Обновление принесло в игру новый контент, возможности для игроков и приятные отсылки. Недавно игрокам удалось обнаружить в игре очень тонкую деталь, которая напоминает о культовой экранизации игры 1995 года.

Отсылка к фильму "Смертельная битва" 1995 года была найдена на одной из новых арен в файтинге. Ее можно заметить, если участвовать в тематическом сражении, где присутствуют Лю Кан и Саб-Зиро. На событие экранизации указывают позы персонажей, в которые они переходят во время боя, а также забавная деталь в виде ведра, размещенного в углу арены.

Совсем скоро, уже 21 декабря, в файтинге появится Куан Чи, а в начале следующего года разработчики планируют добавить кроссплей.

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Mortal Kombat 1
19.09.2023
Комментарии: 3
Ваш комментарий
hamsta

Просто ведро с которым ничего нельзя сделать? Новый уровень лени.

2
Bobby270688

Просто Лю Канг - тупой зумер, который не видел оригинал кино.

0
bohdan2015

Бесконечно расширяющийся ледяной купол? бред.

0