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Mortal Kombat 1 19.09.2023
7.7 342 оценки

Фаталити: Жителям России и Белоруссии заблокировали доступ к серверам Mortal Kombat 1

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butcher69
Новости

14 сентября состоялся ранний релиз файтинга Mortal Kombat 1 для владельцев премиальных изданий, тогда как остальным желающим нужно дождаться 19 сентября. У жителей России и Белоруссии возникли проблемы с доступом к игре.

Судя по всему, Warner Bros. продолжает свою политику ограничений: другие игры издателя тоже не работали из-за блокировок по IP через Amazon CloudFront, но другие разработчики и издатели не ограничивают доступ к своим серверам.

Пройти сюжетную кампании игры можно, но это лишь малая часть нового творения NetherRealm Studios - без подключения к серверам нельзя заниматься кастомизацией бойцов, играть в сетевые битвы и некоторые новые режимы. Для доступа ко всем функциям нужно использовать VPN.

Полноценный релиз Mortal Kombat 1 запланирован на 19 сентября 2023 года.

-12
49
Mortal Kombat 1
19.09.2023
Комментарии: 49
Ваш комментарий
Кроллег

Шиза, не пускать в сеть тех, кто умудрился всучить им деньги.

27
Vinzed

Здесь хотя-бы новая игра и типо не доступна для покупки. А то, что мк11 уже год заблокирована, хотя люди купили игру задолго до блокировки, это полный пздц

16
Велькезар Vinzed

ее тоже по айпи заблочили? не знал

0
TAPAKAH222

Всучить? Это значит, что ваши деньги им не нужны.

-1
AlexFullBeast
Шиза, не пускать в сеть тех, кто умудрился всучить им деньги.

В смысле? В этих регионах игру не продают даже.

0
dangerous_beast

Так бабки им за игру в РФ заплатили с аккаунтов других стран, т.к. на Ру аккаунте игра заблокирована для покупки. Ваще забавно, не продовать игру в РФ, но выпускать с Ру сабами)

1
tvorog8088

Неужели кто то в драчки не наигрался, одно и то же же всегда.

19
natrogrii

По ходу, тут такой же случай как с Фифой.

0
MeduzaRUS natrogrii

фифе остался месяц и на покой
фк24 это уже другая игра, поэтому нет, не наигрались🙂🙂🙂

-3
Slow Slade Snow Snake MeduzaRUS

так вот какие у фанатов фифы отговорки, ну теперь то всё встаёт на свои места)

-1
Anton Vasiljev MeduzaRUS

ЭТО ДРУГОЕ!

0
MeduzaRUS Anton Vasiljev

🤣

0
Gradient_Zero

Покупайте Premium за 10 тыс. пока есть возможность 🤣

7
FlyRazer

Да как то и не хотелось особо х)

2
U1traMagnum

Было ожидаемо от WB такое , выход есть это либо прокси или впн. Делайте вывод сами нужно ли поддерживать таких разработчиков которые вам сделали фаталити или же быть гордым и насрать им на лицо и сказать вы это заслужили. По мне так не заслуженно они поступили не по человечески ты тратишь свои кровные а в итоге берешь лицензированную пиратку просто молодцы что сказать.

2
romero52

Лицемеры...

1
TAPAKAH222

Игроки?

-3
romero52 TAPAKAH222

Разрабы... Мотив их ясен в отношении нс. Но почему они не отменяют себя? За агрессию США в отношение других стран... Или это другое?

3
Big and Fat

Фаталити они себе сделали, точнее Харакири.

1
TAPAKAH222

Они где-то говорили, что очень страдают из-за того, что ограничили доступ? Пока я вижу только недовольных с одной стороны.

1
211186

Нормальный кидок)))

1
Staip

Да...полно у нас мазохистов...

1
Anton Vasiljev

Не понимаю челов, которые кичаться тем, что не покупают игры, бойкотируют издателей или кого там, и так далее и обязательно прибегают срать в такие новости.

Все же в этом совке застряли, кто здесь.

1
Wandigo

На ps5 пока что не помогает vpn 🥲

0
Umertviya

Онлайн не интересует, ибо криворук, но компанию сыграю, как ломанут игру.

0
Spiny

В МК уж точно лучше всего в онлайн, а лучше с друзьями. Пройти сюжет и забить на игру такое себе. А избить в игре друга, провести фаталити это куда интереснее чем против ботов. У меня в 90+ была сега, а она не у всех была. Приходили друзья в гости и сидели били друг другу лица в МК, а иногда бои переходили и в реальность.

0
Олег Дудин

Что ж, это было ожидаемо.

0
InventiveUmek

И вот вас опять кинули, а ведь вы обходными путями им отдаете деньги. Вас кинули, а вы все до сих пор топите за лицензии. Деньги вам не вернут, но вы все же поглите их. И не выбрасывайте больше деньги.

0
ugf16349

Когда я писал подобные комментарии, меня за это заминусили. Пусть они наслаждаются и страдают!
Я реально не могу понять логику этих недоумков, которые платят лицензии в обход. Им срут в лицо, а они радуются.

3
Slow Slade Snow Snake ugf16349

да еще и говорят - вооот это знатно так насрали, посмотри, о как! а вкусно то!

-1
Anton Vasiljev ugf16349

Мне никто не срёт. А тебе?

-1
Huntress_2BSEX

Как проводить фаталити кто нить может вкратце сказать?

0
TAPAKAH222

Странная реакция людей, если им прямо говорят, что не продают им.

0
Slow Slade Snow Snake

Не обляпайтесь, приятного аппетита

-1
Sneaky Pete

После 1 и 2 уже не то … вообще пофиг )

-2
dreamevil2067

Как же хорошо что не предзаказал,как чувствовал что эти уроды как то нагадят

Так и игра то мягко говоря не блещет, такую только с торрента

-6
TAPAKAH222

Зачем вы оскорбляете людей, если они вам ничем не обязаны?

3
Umbrella86

Да ладно, с торрента? ТЫ же ее предзаказать хотел ? Как ты быстро переобуваешься.

3
U1traMagnum

Я тоже решил не предзаказывать) прям чуел какой то подвох.

0
WaylonJones

Ахахаха!!! Твой комментарий просто сделал мой день, просто апогей лицемерия. Как же ты жалок

-1
Кей Овальд

Так и надо куколдам, которые несмотря на блокировку, таки занесли деньги лицемерным тварям.

-8
ugf16349

Я не могу понять логику этих недоумков, которые заносят деньги за лицензию. Им срут в лицо, а они рады.

3
TAPAKAH222

И в чем лицемерие, не говоря уж про "куколдов"?..

-2
Кей Овальд TAPAKAH222

А тем, что блокируют игры только для России и Белоруссии, а воюют с соседями далеко не только они. Израиль, Америка, им почему-то ничего не блокируют. На Ирак или Сирию всем "цивилизованным" миром нападали и никаких блокировок ответственных.
А куколд сейчас заменил терпилу.

2
TAPAKAH222 Кей Овальд

Какая-то глупая политота про "несправедливый мир", а не ответ. Конкретно про этот случай можно? Где лицемерие от разработчиков?

А куколд сейчас заменил терпилу.

Для кого? Для школьников, которые узнали об этом слове от своих кумиров из интернета, даже не узнав значение?

0
ЮрийSport

Не играю в файтинги со времен Теккен 3 на пс1 и Соул Калибура на дк. Но всё равно здорово что создают что-то новое.

-9
ChiliPepper

Ну если для вас что то новое, это функция блокировки для РФ , вы крайне не искушённый геймер.

4