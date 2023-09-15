Фаталити: Жителям России и Белоруссии заблокировали доступ к серверам Mortal Kombat 1

14 сентября состоялся ранний релиз файтинга Mortal Kombat 1 для владельцев премиальных изданий, тогда как остальным желающим нужно дождаться 19 сентября. У жителей России и Белоруссии возникли проблемы с доступом к игре.
Судя по всему, Warner Bros. продолжает свою политику ограничений: другие игры издателя тоже не работали из-за блокировок по IP через Amazon CloudFront, но другие разработчики и издатели не ограничивают доступ к своим серверам.
Пройти сюжетную кампании игры можно, но это лишь малая часть нового творения NetherRealm Studios - без подключения к серверам нельзя заниматься кастомизацией бойцов, играть в сетевые битвы и некоторые новые режимы. Для доступа ко всем функциям нужно использовать VPN.
Полноценный релиз Mortal Kombat 1 запланирован на 19 сентября 2023 года.
Шиза, не пускать в сеть тех, кто умудрился всучить им деньги.
Здесь хотя-бы новая игра и типо не доступна для покупки. А то, что мк11 уже год заблокирована, хотя люди купили игру задолго до блокировки, это полный пздц
ее тоже по айпи заблочили? не знал
Всучить? Это значит, что ваши деньги им не нужны.
В смысле? В этих регионах игру не продают даже.
Так бабки им за игру в РФ заплатили с аккаунтов других стран, т.к. на Ру аккаунте игра заблокирована для покупки. Ваще забавно, не продовать игру в РФ, но выпускать с Ру сабами)
Неужели кто то в драчки не наигрался, одно и то же же всегда.
По ходу, тут такой же случай как с Фифой.
фифе остался месяц и на покой
фк24 это уже другая игра, поэтому нет, не наигрались🙂🙂🙂
так вот какие у фанатов фифы отговорки, ну теперь то всё встаёт на свои места)
ЭТО ДРУГОЕ!
🤣
Покупайте Premium за 10 тыс. пока есть возможность 🤣
Да как то и не хотелось особо х)
Было ожидаемо от WB такое , выход есть это либо прокси или впн. Делайте вывод сами нужно ли поддерживать таких разработчиков которые вам сделали фаталити или же быть гордым и насрать им на лицо и сказать вы это заслужили. По мне так не заслуженно они поступили не по человечески ты тратишь свои кровные а в итоге берешь лицензированную пиратку просто молодцы что сказать.
Лицемеры...
Игроки?
Разрабы... Мотив их ясен в отношении нс. Но почему они не отменяют себя? За агрессию США в отношение других стран... Или это другое?
Фаталити они себе сделали, точнее Харакири.
Они где-то говорили, что очень страдают из-за того, что ограничили доступ? Пока я вижу только недовольных с одной стороны.
Нормальный кидок)))
Да...полно у нас мазохистов...
Не понимаю челов, которые кичаться тем, что не покупают игры, бойкотируют издателей или кого там, и так далее и обязательно прибегают срать в такие новости.
Все же в этом совке застряли, кто здесь.
На ps5 пока что не помогает vpn 🥲
Онлайн не интересует, ибо криворук, но компанию сыграю, как ломанут игру.
В МК уж точно лучше всего в онлайн, а лучше с друзьями. Пройти сюжет и забить на игру такое себе. А избить в игре друга, провести фаталити это куда интереснее чем против ботов. У меня в 90+ была сега, а она не у всех была. Приходили друзья в гости и сидели били друг другу лица в МК, а иногда бои переходили и в реальность.
Что ж, это было ожидаемо.
И вот вас опять кинули, а ведь вы обходными путями им отдаете деньги. Вас кинули, а вы все до сих пор топите за лицензии. Деньги вам не вернут, но вы все же поглите их. И не выбрасывайте больше деньги.
Когда я писал подобные комментарии, меня за это заминусили. Пусть они наслаждаются и страдают!
Я реально не могу понять логику этих недоумков, которые платят лицензии в обход. Им срут в лицо, а они радуются.
да еще и говорят - вооот это знатно так насрали, посмотри, о как! а вкусно то!
Мне никто не срёт. А тебе?
Как проводить фаталити кто нить может вкратце сказать?
Странная реакция людей, если им прямо говорят, что не продают им.
Не обляпайтесь, приятного аппетита
После 1 и 2 уже не то … вообще пофиг )
Как же хорошо что не предзаказал,как чувствовал что эти уроды как то нагадят
Так и игра то мягко говоря не блещет, такую только с торрента
Зачем вы оскорбляете людей, если они вам ничем не обязаны?
Да ладно, с торрента? ТЫ же ее предзаказать хотел ? Как ты быстро переобуваешься.
Я тоже решил не предзаказывать) прям чуел какой то подвох.
Ахахаха!!! Твой комментарий просто сделал мой день, просто апогей лицемерия. Как же ты жалок
Так и надо куколдам, которые несмотря на блокировку, таки занесли деньги лицемерным тварям.
Я не могу понять логику этих недоумков, которые заносят деньги за лицензию. Им срут в лицо, а они рады.
И в чем лицемерие, не говоря уж про "куколдов"?..
А тем, что блокируют игры только для России и Белоруссии, а воюют с соседями далеко не только они. Израиль, Америка, им почему-то ничего не блокируют. На Ирак или Сирию всем "цивилизованным" миром нападали и никаких блокировок ответственных.
А куколд сейчас заменил терпилу.
Какая-то глупая политота про "несправедливый мир", а не ответ. Конкретно про этот случай можно? Где лицемерие от разработчиков?
Для кого? Для школьников, которые узнали об этом слове от своих кумиров из интернета, даже не узнав значение?
Не играю в файтинги со времен Теккен 3 на пс1 и Соул Калибура на дк. Но всё равно здорово что создают что-то новое.
Ну если для вас что то новое, это функция блокировки для РФ , вы крайне не искушённый геймер.