Куан Чи, Эрмак, Хоумлендер, Омни-Мэн, Миротворец и Такеда включены в Mortal Kombat 1 Kombat Pack ©

NetherRealm Studios, наконец, объявили официально: Хоумлендер из Пацанов, Миротворец из вселенной DC и Омни-Мэниз из Неуязвимого появятся в качестве приглашенных персонажей в Mortal Kombat 1 в рамках первого DLC Kombat Pack. К этим персонажам присоединятся ветераны Mortal Kombat Куан Чи, Эрмак и Такеда.

Разработчики Mortal Kombat 1 показали краткий обзор состава Kombat Pack на Comic-Con в Сан-Диего, где другие персонажи были подтверждены для файтинга: Таня, Ли Мэй, Барака, Дарриус и Хамелеон.

Хоумлендер будет основан на появлении актера Энтони Старра в телесериале Пацаны, а Миротворец будет основан на образе Джона Сины из сериала HBO Max, созданного Джеймсом Ганном.

Kombat Pack для MK1 входит в состав премиального и коллекционного изданий игры, которые выйдут в сентябре этого года.

Mortal Kombat 1 выйдет на Nintendo Switch, PlayStation 5, Windows PC и Xbox Series X 19 сентября.