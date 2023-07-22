Ли Мэй, Таня и Барака представлены в новом трейлере Mortal Kombat 1 ©

Недавно на Comic-Con в Сан-Диего был представлен новый трейлер Mortal Kombat 1. Трейлер посвящён фракции Умгади, которая должна быть охраной королевской семьи, и их отсутствие привело к смерти Шао Кана в этой временной шкале. Мы видим два новых лица и знакомое из предыдущей игры.

В последнем трейлере мы видим Ли Мэй, Таню и Бараку как основных бойцов, за которых можно играть. В последний раз мы видели Таню в Mortal Kombat X, но Барака был игровым бойцом в Mortal Kombat 11. Ли Мэй не появлялась со времен Mortal Kombat Armageddon, но она появилась в эпизодической роли в Mortal Kombat 11.

В трейлере мы видим, что Милина еще не стала своей полной таркатанской формой и подавляет ее, а это значит, что мы можем увидеть новую сторону Милины, которую мы никогда раньше не видели, и это также может быть долгожданным изменением в истории, поскольку она всегда представлялась нам как один из злейших противников Китаны.

Также было подтверждено, что Дарриус и Горо являются бойцами Камео. Последний трейлер также дает нам взглянуть на фаталити Тани, что чертовски хорошо.

Релиз Mortal Kombat 1 намечен на 14 сентября для консолей PS5, Xbox Series и ПК.