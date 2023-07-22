Ли Мэй, Таня и Барака представлены в новом трейлере Mortal Kombat 1

Недавно на Comic-Con в Сан-Диего был представлен новый трейлер Mortal Kombat 1. Трейлер посвящён фракции Умгади, которая должна быть охраной королевской семьи, и их отсутствие привело к смерти Шао Кана в этой временной шкале. Мы видим два новых лица и знакомое из предыдущей игры.
В последнем трейлере мы видим Ли Мэй, Таню и Бараку как основных бойцов, за которых можно играть. В последний раз мы видели Таню в Mortal Kombat X, но Барака был игровым бойцом в Mortal Kombat 11. Ли Мэй не появлялась со времен Mortal Kombat Armageddon, но она появилась в эпизодической роли в Mortal Kombat 11.
В трейлере мы видим, что Милина еще не стала своей полной таркатанской формой и подавляет ее, а это значит, что мы можем увидеть новую сторону Милины, которую мы никогда раньше не видели, и это также может быть долгожданным изменением в истории, поскольку она всегда представлялась нам как один из злейших противников Китаны.
Также было подтверждено, что Дарриус и Горо являются бойцами Камео. Последний трейлер также дает нам взглянуть на фаталити Тани, что чертовски хорошо.
Релиз Mortal Kombat 1 намечен на 14 сентября для консолей PS5, Xbox Series и ПК.
Комбат Пак 1 подтвержден.
Что то ли Мэй И Таню не сразу узнал. Особенно Таню. Я вообще подумал, что это новый боец, а не Таня. А вот Дарриуса сразу узнал. И да, они вернули Дарриуса в качестве камео, правда, но всё равно это в какое-то степени круто. Но было бы ещё лучше, если бы Дарриус был бы игровым бойцом. Всё таки мы его со временем Армагеддона не видели.
Черная Таня да еще и такая страшная(барака на ее фоне не так напугал). Беспонтовая Ли Мэй которая вообще ничем не выделяется, если ее на фоне болванчиков массовки поставить то ее даже заметно не будет среди городской суеты. Барака есть и на том спасибо - гАМно короче трейлер
Пейзажи все красивее, а женские персонажи - наоборот
За Таню плюс. А так же судя по тронному залу и самому трону возможно и всё таки Королева Мать появится в этой части! Было бы круто!