Мододелы раздели главных женских персонажей в Mortal Kombat 1

Кровавый файтинг Mortal Kombat 1 от NetherRealm Studios вышел в прошлом месяце на ПК, Nintendo Switch, PlayStation 5 и Xbox Series X. Перезапуск знаменитой франшизы ожидаемо привлек огромное количество игроков по всему миру и не смог пройти мимо внимания моддеров. Энтузиасты с первых дней с момента релиза вместо разработчиков занимаются улучшением игры, добавлением новых функций и созданием nude-модов. На сегодняшний день им удалось раздеть всех ключевых женских персонажей в Mortal Kombat 1.
Авторы модификаций успешно оголили Китану, Милину, Синдел, Таню и других ключевых женских персонажей Mortal Kombat 1. Также они не забыли про камео-бойцов. Для этого им пришлось проанализировать запакованные архивы файтинга и создать новые детализированные модели тел девушек.
Как и ожидалось, в NetherRealm Studios не слишком замарачивались над женской анатомией, поэтому если просто удалить верхнюю одежду, игроки увидят лишь низкополигональные модели, где иногда даже нарушены естественные пропорции тела. Энтузиастам пришлось переработать некоторые текстуры и структуру тела, чтобы создать правдоподобные голые женские тела. Скачать все доступные модификации на обнаженку в Mortal Kombat 1 можно бесплатно прямо с нашего сайта.
И на что тут смотреть? Очень одинаковые персонажи без телосложения
Опа-на!!!
Ну, а для чего еще нужны моды на игры с женскими персонажами?
фокусники или садисты?
Я видел похожий прон. Лучше бы не видел.
теперь нужны фаталити на этих персах
Прошло уже больше месяца, а такой мод появился только сейчас? У игры проблемы!!!
А мужиков оставили одетыми ?
ещё доплатить что бы только этого не видеть