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Mortal Kombat 1 19.09.2023
7.4 579 оценок

Мододелы раздели главных женских персонажей в Mortal Kombat 1

Gutsz
Новости

Кровавый файтинг Mortal Kombat 1 от NetherRealm Studios вышел в прошлом месяце на ПК, Nintendo Switch, PlayStation 5 и Xbox Series X. Перезапуск знаменитой франшизы ожидаемо привлек огромное количество игроков по всему миру и не смог пройти мимо внимания моддеров. Энтузиасты с первых дней с момента релиза вместо разработчиков занимаются улучшением игры, добавлением новых функций и созданием nude-модов. На сегодняшний день им удалось раздеть всех ключевых женских персонажей в Mortal Kombat 1.

Авторы модификаций успешно оголили Китану, Милину, Синдел, Таню и других ключевых женских персонажей Mortal Kombat 1. Также они не забыли про камео-бойцов. Для этого им пришлось проанализировать запакованные архивы файтинга и создать новые детализированные модели тел девушек.

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Как и ожидалось, в NetherRealm Studios не слишком замарачивались над женской анатомией, поэтому если просто удалить верхнюю одежду, игроки увидят лишь низкополигональные модели, где иногда даже нарушены естественные пропорции тела. Энтузиастам пришлось переработать некоторые текстуры и структуру тела, чтобы создать правдоподобные голые женские тела. Скачать все доступные модификации на обнаженку в Mortal Kombat 1 можно бесплатно прямо с нашего сайта.

-12
9
Mortal Kombat 1
19.09.2023
Комментарии: 9
Ваш комментарий
МАХАН МАХАНОВИЧ

И на что тут смотреть? Очень одинаковые персонажи без телосложения

6
211186

Опа-на!!!

0
PunksPlay

Ну, а для чего еще нужны моды на игры с женскими персонажами?

0
Илья Ляпин

фокусники или садисты?

0
TEKPLAYGAMES

Я видел похожий прон. Лучше бы не видел.

0
SkyraX

теперь нужны фаталити на этих персах

0
TAPAKAH222

Прошло уже больше месяца, а такой мод появился только сейчас? У игры проблемы!!!

-1
Canek77-93

А мужиков оставили одетыми ?

-2
Дворф

ещё доплатить что бы только этого не видеть

-2