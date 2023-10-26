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Mortal Kombat 1 19.09.2023
7.4 571 оценка

Mortal Kombat 1, Lies of P и Starfield признаны лучшими новинками Steam в сентябре

Gutsz
Новости

Сентябрь оказался достаточно насыщенным на игровые релизы. В течение этого месяца вышли масштабная космическая ролевая игра Starfield от Bethesda Softworks, атмосферная хардкорная Lies of P и кровавый файтинг Mortal Kombat 1. Как и ожидалось, именно эти проекты вместе с другими играми стали главными новинками в цифровом магазине Steam. Компания Valve обновила статистику самых популярных игр сентября на основе полученной выручки за первые две недели после релиза.

В целом можно отметить, что в список Valve попали все крупные игровые релизы сентября. Вместе с Starfield и Mortal Kombat 1 компания отметила даже кооперативный шутер PAYDAY 3, который умудрился потерять 90% своей аудитории всего за несколько недель после выхода. Вот как выглядит полный список (составлен в случайном порядке) главных новинок Steam за прошлый месяц:

  • Mortal Kombat 1
  • Fate/Samurai Remnant
  • Lies of P
  • Starfield
  • EA SPORTS FC 24
  • PAYDAY 3
  • Demonologist
  • Party Animals
  • Void Crew
  • Train Sim World 4
  • Moonstone Island
  • Wandering Sword
  • Dune: Spice Wars
  • Fae Farm
  • Astrea: Six-Sided Oracles
  • NBA 2K24
  • WitchSpring R

Среди бесплатных игр также были выбраны лучшие релизы сентября. В список попали такие проекты, как My Hero Ultra Rumble, Farlight 84, Warhaven, SYNCED и MICROVOLTS: Recharged. Они собрали наибольшее количество игроков в момент своего выхода в прошлом месяце.

-17
24
Mortal Kombat 1
19.09.2023
Комментарии: 24
Ваш комментарий
U1traMagnum

Ну да старфилд лучшая игра XD и мк1 лучшая при этом по онлайну просела настолько что люди вернулись в мк11 и подняли онлайн) и теперь мк11 по онлайну лучше чем мк1) я бы сказал это самый худший файтинг в который я играл. Выйдет теккен 8 гг мк)

5
Олег Дудин

Mortal Kombat 1 и Lies of P - согласен. А Старфилд просто на волне хайпа.

3
МАХАН МАХАНОВИЧ

Ты хочешь сказать что беседка ноунейм была и щас просто так релиз взлетел?

1
Олег Дудин МАХАН МАХАНОВИЧ

Я оценивал качество релизов. Как раз не будь Старфилд от Беседки, он бы так хорошо не продавался.

0
Floww

3 помойных игры в топе, как символично :)

2
Дамир Шаяхметов

скорее, главные разочарования года

1
6363

Starfield,что?

1
lokdogg

опять нытики набежали из-за старфилда

1
caliskan

То есть lies of p получил больше выручки чем старфилд?

0
Робот Колдун

Lies of P хоть и очень скучная, но гораздо лучше чем старфилд

3
TAPAKAH222
Компания Valve обновила статистику самых популярных игр сентября на основе полученной выручки за первые две недели после релиза.
0
caliskan TAPAKAH222

Не то ты процитировал

Вот как выглядит полный список (составлен в случайном порядке) главных новинок Steam за прошлый месяц

Список в случайном порядке, а я думал он по объему выручки

2
ugf16349 Робот Колдун

Можно узнать, почему скучная? Планирую в эту игру играть, стоит ли она того?

0
Slow Slade Snow Snake

Лучшие — не значит хорошие. Лучшие – это значит, что остальные еще хуже

0
real19911

ну Старфилд игра с огромным потенциалом, студия крупная, доделают и будет лучшей) пока что нет, не смог я в нее играть, когда трафик людей выглядит как зомби

0
Understanding the Truth
Starfield признаны лучшими новинками Steam в сентябре

Оцениваем вкусы капрофагов

0
Pavlissimus

Как я понимаю, вы себя к ним не причисляете, то есть являетесь копрофилом?

-2
Understanding the Truth Pavlissimus

Нет, всех фанатов Старфилда

-1
dreamevil2067

Не понятно кто там признает лучшие игры

0
Bassota277

Что,две самых худших игры с самыми низкими оценками в дни релиза-самые лучшие,бред.

0
real19911

еще Лорды хороши, но тоже патчи нужны, фикс молотков которые кладут на пол любого босса с 10 бросков, вылеты... в целом фпс высокий на видюхе за 9 тыс, 70-85 фпс

-1
Nephth Renar

Сейчас хомячки заминусят, потому что там оказался Starfield.

-2
Understanding the Truth

Ну не хомячки будут облизывать всё что подадут корпорации, даже если это будет, виде экскрементов

0
Spillik

Пошло дело!

-1