Mortal Kombat 1, Lies of P и Starfield признаны лучшими новинками Steam в сентябре

Сентябрь оказался достаточно насыщенным на игровые релизы. В течение этого месяца вышли масштабная космическая ролевая игра Starfield от Bethesda Softworks, атмосферная хардкорная Lies of P и кровавый файтинг Mortal Kombat 1. Как и ожидалось, именно эти проекты вместе с другими играми стали главными новинками в цифровом магазине Steam. Компания Valve обновила статистику самых популярных игр сентября на основе полученной выручки за первые две недели после релиза.
В целом можно отметить, что в список Valve попали все крупные игровые релизы сентября. Вместе с Starfield и Mortal Kombat 1 компания отметила даже кооперативный шутер PAYDAY 3, который умудрился потерять 90% своей аудитории всего за несколько недель после выхода. Вот как выглядит полный список (составлен в случайном порядке) главных новинок Steam за прошлый месяц:
- Mortal Kombat 1
- Fate/Samurai Remnant
- Lies of P
- Starfield
- EA SPORTS FC 24
- PAYDAY 3
- Demonologist
- Party Animals
- Void Crew
- Train Sim World 4
- Moonstone Island
- Wandering Sword
- Dune: Spice Wars
- Fae Farm
- Astrea: Six-Sided Oracles
- NBA 2K24
- WitchSpring R
Среди бесплатных игр также были выбраны лучшие релизы сентября. В список попали такие проекты, как My Hero Ultra Rumble, Farlight 84, Warhaven, SYNCED и MICROVOLTS: Recharged. Они собрали наибольшее количество игроков в момент своего выхода в прошлом месяце.
Ну да старфилд лучшая игра XD и мк1 лучшая при этом по онлайну просела настолько что люди вернулись в мк11 и подняли онлайн) и теперь мк11 по онлайну лучше чем мк1) я бы сказал это самый худший файтинг в который я играл. Выйдет теккен 8 гг мк)
Mortal Kombat 1 и Lies of P - согласен. А Старфилд просто на волне хайпа.
Ты хочешь сказать что беседка ноунейм была и щас просто так релиз взлетел?
Я оценивал качество релизов. Как раз не будь Старфилд от Беседки, он бы так хорошо не продавался.
3 помойных игры в топе, как символично :)
скорее, главные разочарования года
Starfield,что?
опять нытики набежали из-за старфилда
То есть lies of p получил больше выручки чем старфилд?
Lies of P хоть и очень скучная, но гораздо лучше чем старфилд
Не то ты процитировал
Список в случайном порядке, а я думал он по объему выручки
Можно узнать, почему скучная? Планирую в эту игру играть, стоит ли она того?
Лучшие — не значит хорошие. Лучшие – это значит, что остальные еще хуже
ну Старфилд игра с огромным потенциалом, студия крупная, доделают и будет лучшей) пока что нет, не смог я в нее играть, когда трафик людей выглядит как зомби
Оцениваем вкусы капрофагов
Как я понимаю, вы себя к ним не причисляете, то есть являетесь копрофилом?
Нет, всех фанатов Старфилда
Не понятно кто там признает лучшие игры
Что,две самых худших игры с самыми низкими оценками в дни релиза-самые лучшие,бред.
еще Лорды хороши, но тоже патчи нужны, фикс молотков которые кладут на пол любого босса с 10 бросков, вылеты... в целом фпс высокий на видюхе за 9 тыс, 70-85 фпс
Сейчас хомячки заминусят, потому что там оказался Starfield.
Ну не хомячки будут облизывать всё что подадут корпорации, даже если это будет, виде экскрементов
Пошло дело!