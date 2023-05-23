Mortal Kombat 1 - самая предзаказанная игра на PS5 прямо сейчас, опередив Diablo 4, Final Fantasy 16 и Street Fighter 6 ©

Предвкушение Mortal Kombat 1 было велико еще до того, как кто-то узнал, что игра будет называться Mortal Kombat 1. Теперь, когда следующая игра серии была официально анонсирована, эта шумиха набирает скорость. Настолько, что премиум-издание следующей игры MK в настоящее время является самым продаваемым предзаказом в PlayStation Store.



Быстрый взгляд на PS Store после сортировки по бестселлерам показывает, что премиум-издание Mortal Kombat 1 в настоящее время является самой востребованной игрой на платформе, которая еще не вышла в продажу. Это впечатляет по целому ряду причин, особенно если взглянуть на список ниже и найти такие игры, как Diablo 4 и Final Fantasy 16.

Самая очевидная причина впечатляющего результата заключается в том, что это более дорогая версия игры, которую, похоже, хотят больше всего. Обычное издание находится на восьмом месте.

Дата выхода Mortal Kombat 1 также намного дальше, чем почти все, что сейчас находится в верхней части списка бестселлеров PS Store. Final Fantasy 16, Diablo 4 и Street Fighter 6 выходят в июне - за целых три месяца до выхода Mortal Kombat. Интересно, что больше людей готовы потратить свои деньги на игру, в которую они не смогут поиграть до сентября, чем на ту, в которую они смогут поиграть в июне.



Не отрицая популярности Mortal Kombat и того ажиотажа, который уже успела вызвать следующая игра, еще одной причиной того, что игра находится сейчас на вершине бестселлеров PlayStation, является то, что она была анонсирована совсем недавно. О всех крупных хитах, выходящих в июне, естественно, уже давно было известно, и на них можно было сделать предварительный заказ. Скорее всего, большинство людей, которые хотели сделать предварительный заказ на такие игры, как Street Fighter 6, сделали это задолго до анонса Mortal Kombat 1.



Несмотря на то, что мы знаем о Mortal Kombat 1 всего несколько дней, дополнительная информация, будь то официально подтвержденная или просочившаяся после выхода трейлера, поступает все быстрее и быстрее. Уже подтверждено участие в игре приглашенных персонажей: Жан-Клод Ван Дамм объявлен в качестве альтернативного скина для Джонни Кейджа. Также ходят слухи о появлении Хоумлендера и Миротворца. А Меган Фокс и Трэвис Скотт, по всей видимости, также будут как-то связаны с игрой.