Mortal Kombat 1 тайно съедает место на диске с отчетами о сбоях объемом 1 ГБ

Mortal Kombat 1 вышла месяцназад, и хотя ее приняли в основном положительно, она определенно столкнулась с некоторыми препятствиями на пути. Во-первых, катастрофическая версия игры для Switch. Как будто этого было недостаточно, пользователи ПК обнаружили, что отчеты о сбоях Mortal Kombat 1 занимают огромные объемы памяти на их дисках.
Как заметил пользователь Twitter @X_AZEEZ3, всякий раз, когда когда случается сбой MK1 на ПК, она автоматически генерирует отчет о сбое. Сама по себе эта функция не так уж и плоха, поскольку может помочь игрокам понять, почему их игра не работает. Однако эти отчеты о сбоях, по-видимому, занимают по гигабайту каждый. Более того, эти отчеты о сбоях хранятся довольно глубоко в ваших системных папках, поэтому, скорее всего, вы никогда бы их не увидели, если не знаете, что ищете.
Некоторые пользователи сообщают о потере более 40 ГБ памяти из-за этой небольшой функции. Один пользователь, @Shaar72537611, даже ответил на исходный твит, заявив, что размер его папки составляет 64 ГБ.
Если вы играете в MK1 на ПК и хотите самостоятельно проверить отчеты о сбоях, они находятся либо в папке C:\Users\Имя пользователя]\Appdata\Local\MK12\Saved\Steam\Crashes, либо в папке Папка C:\Users\[Имя пользователя]\Appdata\Local\CrashDumps. Обязательно осмотрите и очистите диск от ненужных файлов в любом из этих мест.
Пипец она балованная!)))
"Очень полезная новость"