Непобедимый Омни-Мэн в новом трейлере Mortal Kombat 1

Warner Bros. Games и NetherRealm Studios представили новый трейлер файтинга Mortal Kombat 1, в котором представлен новый персонаж Омни-Мэн из комиксов и мультсериала "Непобедимый".
Фанаты, которые приобретут Premium Edition или Kombat Pack, получат ранний доступ к этому персонажу, релиз которого состоится в ноябре 2023 года. В Kombat Pack также войдут Куан Чи, Эрмак, Хоумлендер, Миротворец и Такеда.
Блин. Фатали прям каноничные🤣🤣🤣
Всё же изначально игра позиционировалась как ответ на фильмы из видеосалонов и повальное тогда увлечение единоборствами и мистическими легендами вокруг ниндзь, бойцов Шаолиня.
На вашего Батю похож
Лучше бы Капитана Очевидность добавили
Мне понравилось.
Я жду Хоумлендера
Выглядит моделька немного мультяшно и нелепо, но фаталити крутые.
Что это за ноунейм? Опять из какого-нибудь соевого хрючева для пориджей от нетфликса?
От Амазона.
Ну я бы не сказал что это ноунейм
он даже списан внешне с Джей Кей симмонса он же джей джона из вселенной паука