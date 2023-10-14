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Mortal Kombat 1 19.09.2023
7.4 532 оценки

Непобедимый Омни-Мэн в новом трейлере Mortal Kombat 1

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butcher69
Новости

Warner Bros. Games и NetherRealm Studios представили новый трейлер файтинга Mortal Kombat 1, в котором представлен новый персонаж Омни-Мэн из комиксов и мультсериала "Непобедимый".

Фанаты, которые приобретут Premium Edition или Kombat Pack, получат ранний доступ к этому персонажу, релиз которого состоится в ноябре 2023 года. В Kombat Pack также войдут Куан Чи, Эрмак, Хоумлендер, Миротворец и Такеда.

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Mortal Kombat 1
19.09.2023
Комментарии: 10
Ваш комментарий
Строков Александр

Блин. Фатали прям каноничные🤣🤣🤣

1
sergeu78

Всё же изначально игра позиционировалась как ответ на фильмы из видеосалонов и повальное тогда увлечение единоборствами и мистическими легендами вокруг ниндзь, бойцов Шаолиня.

1
WishMe1uck

На вашего Батю похож

0
joe192

Лучше бы Капитана Очевидность добавили

-1
Константин Жангереев

Мне понравилось.

-1
Real Slim Shady

Я жду Хоумлендера

-1
Mistik.by

Выглядит моделька немного мультяшно и нелепо, но фаталити крутые.

-1
Slipnot9

Что это за ноунейм? Опять из какого-нибудь соевого хрючева для пориджей от нетфликса?

-2
spaMER_ID

От Амазона.

0
Ely Maze

Ну я бы не сказал что это ноунейм

он даже списан внешне с Джей Кей симмонса он же джей джона из вселенной паука

0