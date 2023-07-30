Новый жестокий трейлер Mortal Kombat 1 представляет Гераса

Сегодня Warner Bros. Games и Netherrealm Studios выпустили новый трейлер грядущего файтинга Mortal Kombat 1, в котором рассказывается о Герасе. Вернувшийся боец объединяется с богом огня Лю Каном, поэтому трейлер называется «Хранители времени». Вот как разработчики описывают Гераса прямо из пресс-релиза:
Герас - вечное существо, которое было реконструировано богом огня Лю Каном, сохранив воспоминания о бесчисленных временных линиях, которые он наблюдал, как проходят и исчезают.
Его непредсказуемый боевой стиль отражает его способность манипулировать течением времени, замораживая, перематывая и переигрывая его в свою пользу, чтобы защитить видение Лю Кана.
Конечно, в трейлере ниже вы увидите не только Гераса в действии, но и обычные сверхжестокие фаталити, характерные для серии.
Mortal Kombat 1 выйдет 19 сентября на PS5, Xbox Series X|S и ПК.
Ой как ща у всех припечёт с его возвращения))))
У всех в комментах на ютубе только восторженные отклики о его возвращении, что меня смутило сразу, ибо это самый бесячий сломанный дисбалансный перс в МК11, + выглядит максимально скучно при том, что есть почти похожий Джакс.
Он такой же унылый персонаж, как Кэсси, Джеки, Такеда, Коталь, Коллектор и Кроника.
Такеда как раз норм перс, да и коталь более менее
Из всех новеньких только Кэсси прикольная была, но она мне в Х нравилась
на сайте Синдел слили, думал её покажут. А показали Гераса. В МК11 раздражал ещё, так и в новый мк впихнули)) Ппц конечно
На одного мусорного персонажа больше.
Вообще пофиг, но комент оставлю ))))