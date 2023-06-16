Стали известны разработчики порта Mortal Kombat 1 для Nintendo Switch ©

Mortal Kombat 1 совсем недавно была анонсирована для Switch, однако пока нет полной ясности, чем она будет отличаться от версий для PlayStation 5 и Xbox Series.

В официальном FAQ по игре на сайте Mortal Kombat 1 сообщается, что за разработку данной версии ответственна компания Shiver Entertainment (Mortal Kombat 11), а помогать ей будет Saber Interactive, наиболее известная благодаря портированию на Switch игры The Witcher 3.

Также недавно Comicbook.com поговорил с ведущим дизайнером NetherRealm Дереком Киртзиком (Derek Kirtzic) о релизе игры для Switch. Он отметил, что главная цель - это предоставить "качественный продукт" всем фанатам:

Так что мы не работаем напрямую над версией для Switch. Естественно, мы будем наблюдать за ней, анализировать ее. Но мы делаем это в сотрудничестве с нашими аутсорсинговыми командами, так же, как мы делали это с MK11. И MK11 отлично смотрелась. На Switch она игралась отлично. Поэтому мы должны убедиться, что это будет качественный продукт для потребителей, людей, которые всегда покупают игру на все 100%.

Выход Mortal Kombat 1 для PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch и PC (Steam и Epic Games Store) запланирован на 19 сентября 2023 года.