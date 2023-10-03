Свежий патч для Mortal Kombat 1 устраняет дисбаланс у некоторых бойцов и вносит другие исправления

Разработчики из NetherRealm Studios продолжают работать над улучшением стабильности нового файтинга Mortal Kombat 1. К игре был выпущен первый большой патч, который затрагивает все основные платформы и стремится устранить обнаруженные игрокам баги. Как сообщают авторы игры, свежее обновление должно решить проблему с несправедливым преимуществом для одного из игроков, а также решает ряд других проблем.
Пользователи Mortal Kombat 1 обнаружили в игре ошибку, которая давала преимущество в комбинациях для первого игрока. Схожая проблема была также в Mortal Kombat 9, но в новой игре её удалось исправить практически первым большим обновлением.
Список изменений в патче:
- Исправления списка движений
- Исправления локализации
- Исправлена ошибка, из-за которой игрок 2 мог сильнее отталкивать противника во время некоторых комбо-последовательностей
- Исправлена проблема, из-за которой буферизованные строки атак Комбо и буферизованные отменяемые 2 в 1 не улучшенные специальные движения не выполнялись, если атака Kameo Ambush, которую можно отменить или разветвить, была выполнена в определенное время
- Исправлена проблема, из-за которой некоторые атаки Страйкера и Сектора были непробиваемыми
- Корректировки для конкретных персонажей
С полным списком изменений вы можете ознакомиться на официальном сайте. Главный создатель всей серии и новой части Эд Бун заверил, что команда разработчиков собирается сделать Mortal Kombat 1 лучшей игрой для фанатов. Авторы продолжат отслеживать отзывы игроков и на их основе будут выпускать новые патчи, которые будут включать исправления и даже полезные улучшения. Например, игроки уже попросили возможность отключать интерфейс и в NetherRealm обещали обдумать эту идею.