В Mortal Kombat 1 стартовал 3-й сезон: Криомант

Warner Bros. Games сегодня выпустила новый трейлер Mortal Kombat 1, посвященный запуску третьего сезона: «Криомант», совершенно нового сезона контента, посвященного появлению Саб-Зиро в качестве главного босса в режиме «Вторжения». Сезон 3 доступен уже сейчас и включает в себя новые испытания, элементы истории, битвы с боссами и более 150 наград, включая эксклюзивные скины персонажей.
Кроме того, сегодня Куан Чи присоединяется к ростеру Mortal Kombat 1 в качестве бойца с новейшим загружаемым контентом (DLC). Могущественный колдун Царства Пустоты уже доступен в период раннего доступа для владельцев Kombat Pack, а затем станет доступен широкой публике 21 декабря.
Во время недавней прямой трансляции NetherRealm Studios также подтвердила, что Krossplay будет добавлен в Mortal Kombat 1 в качестве бесплатного обновления контента в феврале 2024 года, а последнее обновление добавило фильтр Wi-Fi, позволяющий игрокам принимать онлайн-матчи на основе подключение к Интернету противника.
ага, ток серваки лежат уже часов 9 xD