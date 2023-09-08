В новом трейлере Mortal Kombat 1 представили Жан-Клода Ван Дамма

Издатель Warner Bros. Games и разработчик NetherRealm Studios выпустили новый трейлер Mortal Kombat 1, в котором впервые представлен скин персонажа Жан-Клода Ван Дамма для игрового персонажа Джонни Кейджа.
В скине персонажа Жан-Клода Ван Дамма использован голос и образ кинозвезды. Он включен в состав «Kombat Pack» вместе с ранним доступом к шести предстоящим персонажам загружаемого контента — Куан Чи, Ермаку, Такеде Такахаси, Миротворцу, Омни-Человеку и Хоумлендеру, а также пять будущих бойцов Kameo.
Mortal Kombat 1 выйдет на PlayStation 5, Xbox Series, Switch и ПК в Steam и Epic Games Store 19 сентября.
Не похож на себя Жан Клод!
Вообще не похож, ни внешне и не по поведению. Все больше приходит понимание, что серия начинает скатываться
Сама по себе моделька отличная, только вот под анимации Джонни она подогнана плохо из-за чего и кажется странной. Вообще эффект зловещей долины проскакивает моментами. А в целом круто что ЖКВД в МК! Спустя 30 лет это случилось
каким он местом похож на ЖКВ я хз
Хотели ван Дамма в первой части 1992 года, получайте в МК 1 (2023).
смотрел, смотрел, так и не увидел Жан Клода
Что хотели показать авторы:
Ну могли уж в конце когда на фаталити все кричат "Джонни" тоже поменять
А так конечно фиг знает кто с озвучкой Ван Дамма
Кэри-Хироюки Тагава в свое время вышел на много лучше а это еще один Джони Кейдж.
Не похож от слова совсем
MK клянчит кроссовер со Street Fighter уже миллион лет, а Street Fighter раздвигает ноги только Теккену
ну окей я не знаю что еще сказать