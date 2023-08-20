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Mortal Kombat 1 19.09.2023
7.8 321 оценка

В ролике показали все фаталити, камео фаталити и бруталити доступный в бета-тесте Mortal Kombat 1

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Gruz_
Новости

Для тех, кто отважился на оформление предзаказа, проводится вторая фаза бета-тестирования Mortal Kombat 1. И хотя в целом она очень похожа на предыдущую, в ней появились новые возможности, например, возможность выбора новых бойцов: Лю Кан, Ли Мэй, Джонни Кейдж, Китана, Кенши и Саб-Зиро входят в основной состав, а Фрост, Джакс, Соня Блейд и Кано выступают в роли камео.

Благодаря ей появилась отличная возможность повнимательнее изучить X-Ray-удары, фаталити, камео-фаталити и бруталити. При этом - спойлеры - они весьма кровожадны и интересны. Оцените видео, которое было предоставлено порталом GameSpot.

Файтинг Mortal Kombat 1 выйдет 19 сентября 2023 года на платформах Nintendo Switch, PlayStation 5, ПК с Windows и Xbox Series X.

-6
6
Mortal Kombat 1
19.09.2023
Комментарии: 6
Ваш комментарий
trava10

Слабо перечитать то, что настрочил (скопировал с переводчика) перед отправкой? Все

2
Diablonos
2
DeadRemix

Так им главное побыстрее новость написать, что бы их не опередили и залутать бонусы. А уже потом через какое то время редактируют до вменяемого состояния. Но зачастую даже после этого бывают "косяки"

1
1ABB1

Гадость, а не игра!

1
Oscilograf

Слабенько. Надо было добавить еще "Опетухалити" и "Обоссалити"

-4
Baldurs Gate 3 шит игра

свои мечты исполняй сам XD

1