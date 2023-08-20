В ролике показали все фаталити, камео фаталити и бруталити доступный в бета-тесте Mortal Kombat 1

Для тех, кто отважился на оформление предзаказа, проводится вторая фаза бета-тестирования Mortal Kombat 1. И хотя в целом она очень похожа на предыдущую, в ней появились новые возможности, например, возможность выбора новых бойцов: Лю Кан, Ли Мэй, Джонни Кейдж, Китана, Кенши и Саб-Зиро входят в основной состав, а Фрост, Джакс, Соня Блейд и Кано выступают в роли камео.
Благодаря ей появилась отличная возможность повнимательнее изучить X-Ray-удары, фаталити, камео-фаталити и бруталити. При этом - спойлеры - они весьма кровожадны и интересны. Оцените видео, которое было предоставлено порталом GameSpot.
Файтинг Mortal Kombat 1 выйдет 19 сентября 2023 года на платформах Nintendo Switch, PlayStation 5, ПК с Windows и Xbox Series X.
Слабо перечитать то, что настрочил (скопировал с переводчика) перед отправкой? Все
Так им главное побыстрее новость написать, что бы их не опередили и залутать бонусы. А уже потом через какое то время редактируют до вменяемого состояния. Но зачастую даже после этого бывают "косяки"
Гадость, а не игра!
Слабенько. Надо было добавить еще "Опетухалити" и "Обоссалити"
свои мечты исполняй сам XD