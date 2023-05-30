Mortal Kombat 1 19.09.2023
7.7 174 оценки

Warner открыла регистрацию на онлайновый стресс-тест Mortal Kombat 1

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Gruz_
Новости

Warner Bros. Games открыла регистрацию для участия в предстоящем онлайновом стресс-тесте Mortal Kombat 1. Тестирование будет доступно в Северной Америке, Латинской Америке, Бразилии и Европе.

"Цель - намеренно нагрузить нашу сетевую инфраструктуру и выявить потенциальные проблемы перед запуском игры", - говорится в FAQ компании.

Дата проведения теста еще не подтверждена, но игроки с учетной записью Warner Bros. Games могут пройти регистрацию по этой ссылке, чтобы воспользоваться шансом на участие. Онлайновый стресс-тест будет доступен только на PS5 и Xbox Series X/S, как и отдельный бета-тест игры. В нем будет доступна как сетевая многопользовательская игра 1 vs. 1, ограниченный одиночный режим Klassic Towers против соперников с искусственным интеллектом.

Игроки, оформившие предварительный заказ на игру в версиях для PS5 или Xbox Series X/S, смогут получить доступ к бета-тестированию, которое запланировано на август.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Робот Колдун

Опять говорят о боях 1 на 1, надеюсь и вправду будет режим 2 на 2

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