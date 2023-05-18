Mortal Kombat 1 19.09.2023
7.8 119 оценок

Жан-Клод ван Дамм появится в Mortal Kombat 1

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butcher69
Новости

Известный актер Жан-Клод ван Дамм объявил о том, что он появится в Mortal Kombat 1 - следующей части популярной серии файтингов.

WB Games и NetherRealm Studios официально представили Mortal Kombat 1 в новом трейлере, в котором были показаны несколько персонажей, которые появятся в этой части. И хотя самого Ван Дамма в ролике не было видно, сопроводительное описание игры подтвердило, что он появится в уникальной манере.

На официальном сайте Mortal Kombat упоминается, что Ван Дамм появится в Mortal Kombat 1 в качестве альтернативного скина для персонажа Джонни Кейджа. Те, кто знаком с франшизой Mortal Kombat, вероятно, знают, что Кейдж — голливудский актер, который также специализировался на боевых искусствах, так что у него много общего с Ван Даммом на базовом уровне. NetherRealm Studios все еще не показала, как будет выглядеть эта версия Ван Дамма в Mortal Kombat 1, но скоро мы должны увидеть больше.

Возможно, единственным недостатком этого является то, что этот скин Ван Дамма будет доступен только тем, кто приобретет Kombat Pack, который стоит дополнительных денег. Кроме скина Ван Дамма, Kombat Pack также предоставит игрокам доступ к шести дополнительным бойцам DLC и пяти новым бойцам Kameo. Однако в отличие от других дополнений Kombat Pack, скин Ван Дамма для Джонни Кейджа появится на старте игры, в то время как все остальные бойцы будут выпущены в течение нескольких недель и месяцев после выхода MK1.

К слову о релизе: подтверждено, что Mortal Kombat 1 выйдет всего через несколько месяцев, 19 сентября. Когда игра выйдет, она появится на PS5, Xbox Series X, Nintendo Switch и ПК.

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Комментарии: 11
Ваш комментарий
Strannik110

Джонни, ты знаешь что делать 😎 )))

4
Кей Овальд

Кстати, очень даже впишется в роль, тоже шпагаты любит. :))

2
FELDSHER

Вроде как Ван Дамм и был идейным прототипом для Джонни Кейджа.

6
sweetgirlx69 FELDSHER

Не вроде как, а так и есть. Зачем в игре два вандама не понятно))

0
Korn1000 sweetgirlx69

Это скин будет

0
Strannik110 sweetgirlx69

Чтоб один вандам тролил другого))

0
Slow Slade Snow Snake

потекло, родимое

0
Sergey_ko

Что за Kameo? Персонажи прошлых частей или новые лица?

0
Пан Филосов

Для меня в детстве Кровавый спорт был немного схожим с МК. Тоже некая мрачная атмосфера и безысходность.

0
Stetet

Вообщем ничего нового не увидел!!! Трейлер как и все остальные, ничего нового и оригинального. Конвейер, просто конвейер. После MK 1,2,3 на Sega ни в одну часть больше не играл. С тех пор Mortal Kombat это трэш.

-1
Strannik110

Ну хотя-бы поиграй в MK9, бомбезная часть!

0