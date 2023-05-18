Жан-Клод ван Дамм появится в Mortal Kombat 1 ©

Известный актер Жан-Клод ван Дамм объявил о том, что он появится в Mortal Kombat 1 - следующей части популярной серии файтингов.

WB Games и NetherRealm Studios официально представили Mortal Kombat 1 в новом трейлере, в котором были показаны несколько персонажей, которые появятся в этой части. И хотя самого Ван Дамма в ролике не было видно, сопроводительное описание игры подтвердило, что он появится в уникальной манере.

На официальном сайте Mortal Kombat упоминается, что Ван Дамм появится в Mortal Kombat 1 в качестве альтернативного скина для персонажа Джонни Кейджа. Те, кто знаком с франшизой Mortal Kombat, вероятно, знают, что Кейдж — голливудский актер, который также специализировался на боевых искусствах, так что у него много общего с Ван Даммом на базовом уровне. NetherRealm Studios все еще не показала, как будет выглядеть эта версия Ван Дамма в Mortal Kombat 1, но скоро мы должны увидеть больше.

Возможно, единственным недостатком этого является то, что этот скин Ван Дамма будет доступен только тем, кто приобретет Kombat Pack, который стоит дополнительных денег. Кроме скина Ван Дамма, Kombat Pack также предоставит игрокам доступ к шести дополнительным бойцам DLC и пяти новым бойцам Kameo. Однако в отличие от других дополнений Kombat Pack, скин Ван Дамма для Джонни Кейджа появится на старте игры, в то время как все остальные бойцы будут выпущены в течение нескольких недель и месяцев после выхода MK1.

К слову о релизе: подтверждено, что Mortal Kombat 1 выйдет всего через несколько месяцев, 19 сентября. Когда игра выйдет, она появится на PS5, Xbox Series X, Nintendo Switch и ПК.