Mortal Kombat 11 23.04.2019
7.9 914 оценок

Игроки в Mortal Kombat 11 возмущены из-за рекламы Hogwarts Legacy внутри игры

©
butcher69
Новости

Кровавый файтинг Mortal Kombat 11 не так давно получил новое обновление, и, по мнению многих игроков, оно плохое. Вместо того, чтобы представить новый контент или обновления качества жизни, на главном экране появилась реклама Hogwarts Legacy, несмотря на то, что эти две франшизы практически не имеют ничего общего друг с другом.

Как только вы запустите Mortal Kombat 11, первое, что вы увидите, будет трейлер к игре Hogwarts Legacy, а также приглашение перейти на страницу магазина. Это еще не все, поскольку в верхней части экрана по-прежнему будет отображаться рекламный баннер игры, который раньше использовался для рекламы товаров, хотя бы смутно связанных с Mortal Kombat

Оправданием для игры служит то, что обе игры изданы одной и той же студией, WB Games. Но это не слишком убедительно, поскольку другие продукты, принадлежащие WB, не получили такой платформы для рекламы. Даже другой файтинг, MultiVersus, который, вероятно, мог бы выиграть от большей известности, прежде чем его отправили в забытье. Кроме того, между этими двумя играми нет практически никакого сходства.

Обновления
15
8
Последние посты по игре Mortal Kombat 11
Фанаты Mortal Kombat голосуют за 10 самых любимых персонажей
Фанаты Mortal Kombat голосуют за 10 самых любимых персонажей
Слухи: стало известно, сколько выручки принесла Mortal Kombat 11
Слухи: стало известно, сколько выручки принесла Mortal Kombat 11
Судьба хуже смерти
Судьба хуже смерти
Комментарии: 8
Ваш комментарий
Сергей Понащенко

Патч сделал игрокам авада кедавралити..

5
Alexowe

Гарри Поттера и Волан-де-Морта в следующей части, как играбельных персов введут)

0
DarkTenshi666

а было бы интересно посмотреть на их фаталити =)

0
spaMER_ID

У меня реклама 2го комбат пака в ультимейт версии.

-1
Kamishini1993

Эта реклама даже в мк10 присутствует, по крайней мере на консолях

-1
tvorog8088

Скорее наоборот надо делать.

-1
1Rick_Sanchez1

аххахахахах

-1
bohdan2015

Как это никакого? как Гостевого персонажа, ну а что палочка-мастер) ещё колдун, маг, который будет копить силы и потом гасить по полной: перевернет и откинет; обожжет..

а фаталити так вообще прелесть: изнеможение.

-1