Игроки в Mortal Kombat 11 возмущены из-за рекламы Hogwarts Legacy внутри игры

Кровавый файтинг Mortal Kombat 11 не так давно получил новое обновление, и, по мнению многих игроков, оно плохое. Вместо того, чтобы представить новый контент или обновления качества жизни, на главном экране появилась реклама Hogwarts Legacy, несмотря на то, что эти две франшизы практически не имеют ничего общего друг с другом.
Как только вы запустите Mortal Kombat 11, первое, что вы увидите, будет трейлер к игре Hogwarts Legacy, а также приглашение перейти на страницу магазина. Это еще не все, поскольку в верхней части экрана по-прежнему будет отображаться рекламный баннер игры, который раньше использовался для рекламы товаров, хотя бы смутно связанных с Mortal Kombat
Оправданием для игры служит то, что обе игры изданы одной и той же студией, WB Games. Но это не слишком убедительно, поскольку другие продукты, принадлежащие WB, не получили такой платформы для рекламы. Даже другой файтинг, MultiVersus, который, вероятно, мог бы выиграть от большей известности, прежде чем его отправили в забытье. Кроме того, между этими двумя играми нет практически никакого сходства.
Патч сделал игрокам авада кедавралити..
Гарри Поттера и Волан-де-Морта в следующей части, как играбельных персов введут)
а было бы интересно посмотреть на их фаталити =)
У меня реклама 2го комбат пака в ультимейт версии.
Эта реклама даже в мк10 присутствует, по крайней мере на консолях
Скорее наоборот надо делать.
аххахахахах
Как это никакого? как Гостевого персонажа, ну а что палочка-мастер) ещё колдун, маг, который будет копить силы и потом гасить по полной: перевернет и откинет; обожжет..
а фаталити так вообще прелесть: изнеможение.