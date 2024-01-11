Студия Cool-Games объявила, что релиз русской озвучки для Mortal Kombat 11 состоится уже совсем скоро

Студия Cool-Games, которая уже выпустила озвучки для Vampyr, Fallout: New Vegas и ряда других игр, в ходе своего новогоднего стрима анонсировала, что по заказу частного спонсора они занимаются созданием озвучки для Mortal Kombat 11. Было объявлено, что релиз озвучки состоится в 2024-м году, но вряд ли кто-то ожидал, что озвучка выйдет уже в ближайшие дни.

Об этом студия объявила сегодня, заявив, что весь материал уже записан и находится на финальной стадии обработки, а релиз состоится буквально на днях. По словам студии, сначала озвучка выйдет в виде игрофильма для канала спонсора, который оплатил ее создание, а чуть позже состоится общий бесплатный релиз для PC-версии.

Получается, что после релиза озвучки для Mortal Kombat 11 в работе у студии останутся только озвучки для Fallout 4 и Disco Elysium, которым они смогут уделить максимум внимания и сил.