Эд Бун восхитился кроссовками в стиле Mortal Kombat с изображением Скорпиона ©

На фоне последних слухов многие геймеры находятся в ожидании анонса следующей части Mortal Kombat. И пока одни просто ждут новостей о файтинге, другие пользователи направляют свой энтузиазм в несколько другое русло. Так, например, сделал французский художник и дизайнер под ником Oskunk, который создал стильные кроссовки по мотивам Mortal Kombat. Его работу оценил даже сам Эд Бун.

Главный руководитель серии Mortal Kombat и по совместительству глава NetherRealm Studios Эд Бун на своей личной странице в социальных сетях поделился изображением с обувью в фанатском дизайне. Энтузиаст превратил популярный бренд кроссовок в стильное воплощение файтинга Mortal Kombat, где центральное место занимает изображение Скорпиона.

Судя по всему, создателю Mortal Kombat понравилась работа художника. В своем сообщении он назвал кроссовки "невероятно потрясающими" и похвалил создателя за дизайн. Эд Буну является большим фанатом Скорпиона и поэтому он высоко оценил старания энтузиаста.