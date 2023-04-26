Эд Бун восхитился кроссовками в стиле Mortal Kombat с изображением Скорпиона

На фоне последних слухов многие геймеры находятся в ожидании анонса следующей части Mortal Kombat. И пока одни просто ждут новостей о файтинге, другие пользователи направляют свой энтузиазм в несколько другое русло. Так, например, сделал французский художник и дизайнер под ником Oskunk, который создал стильные кроссовки по мотивам Mortal Kombat. Его работу оценил даже сам Эд Бун.
Главный руководитель серии Mortal Kombat и по совместительству глава NetherRealm Studios Эд Бун на своей личной странице в социальных сетях поделился изображением с обувью в фанатском дизайне. Энтузиаст превратил популярный бренд кроссовок в стильное воплощение файтинга Mortal Kombat, где центральное место занимает изображение Скорпиона.
Судя по всему, создателю Mortal Kombat понравилась работа художника. В своем сообщении он назвал кроссовки "невероятно потрясающими" и похвалил создателя за дизайн. Эд Буну является большим фанатом Скорпиона и поэтому он высоко оценил старания энтузиаста.
Где купить? Это самый необходимый товар в мои 30 лет. Срочно дайте ссылку пока жена не увидела :D
У тебя все равно денег не хватит
Кроссовки выглядят как г@вно и принт г@вно, но сам скорпион выглядит прикольно
Я уверен что они выглядят лучше того, в чём ходишь ты :)
Я хожу в туфлях) просто эти кроссы с липучками и шнурками это такое зумерское г@внище, да еще и зеброраскраска желтая, ну ни капли стиля
Икона стиля ПеГе
Херь — а вот когда появятся кроссовки с автоматическими шнурками из фильма "Назад в Будущее": будет ХИТ и ТОП.
Шоб ты знал, стричок, они уже давно есть. И даже можно найти на авито
У меня есть идея
ага,были бы кроссовки с саб зеро,даже внимания не обратил,зная его не любовь к этому персонажу)