Mortal Kombat 12
7.8 86 оценок

Эд Бун восхитился кроссовками в стиле Mortal Kombat с изображением Скорпиона

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Gutsz
Новости

На фоне последних слухов многие геймеры находятся в ожидании анонса следующей части Mortal Kombat. И пока одни просто ждут новостей о файтинге, другие пользователи направляют свой энтузиазм в несколько другое русло. Так, например, сделал французский художник и дизайнер под ником Oskunk, который создал стильные кроссовки по мотивам Mortal Kombat. Его работу оценил даже сам Эд Бун.

Главный руководитель серии Mortal Kombat и по совместительству глава NetherRealm Studios Эд Бун на своей личной странице в социальных сетях поделился изображением с обувью в фанатском дизайне. Энтузиаст превратил популярный бренд кроссовок в стильное воплощение файтинга Mortal Kombat, где центральное место занимает изображение Скорпиона.

Судя по всему, создателю Mortal Kombat понравилась работа художника. В своем сообщении он назвал кроссовки "невероятно потрясающими" и похвалил создателя за дизайн. Эд Буну является большим фанатом Скорпиона и поэтому он высоко оценил старания энтузиаста.

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Комментарии: 10
Ваш комментарий
Nomen Ipsum

Где купить? Это самый необходимый товар в мои 30 лет. Срочно дайте ссылку пока жена не увидела :D

7
agula98

У тебя все равно денег не хватит

3
-zotik-

Кроссовки выглядят как г@вно и принт г@вно, но сам скорпион выглядит прикольно

0
Дебил Джек

Я уверен что они выглядят лучше того, в чём ходишь ты :)

0
-zotik- Дебил Джек

Я хожу в туфлях) просто эти кроссы с липучками и шнурками это такое зумерское г@внище, да еще и зеброраскраска желтая, ну ни капли стиля

1
DeeLoc54 -zotik-

Икона стиля ПеГе

0
Дядя Бен

Херь — а вот когда появятся кроссовки с автоматическими шнурками из фильма "Назад в Будущее": будет ХИТ и ТОП.

0
PersonableDerrick

Шоб ты знал, стричок, они уже давно есть. И даже можно найти на авито

1
Pop Egor90

У меня есть идея

0
SubaruBrzDream

ага,были бы кроссовки с саб зеро,даже внимания не обратил,зная его не любовь к этому персонажу)

0