Создатель Mortal Kombat 12 похвалил фильм "Флэш" ©

Создатель серии игр Injustice, и предстоящей Mortal Kombat 12, вынес свой вердикт по поводу предстоящего фильма DC "Флэш". В течение многих лет DC в значительной степени застряла в цикле создания фильмов, основанных только на Бэтмене и Супермене. Хотя до появления DCEU было несколько других фильмов, их было очень мало, и многие из них были довольно плохими и забытыми. За последнее десятилетие другие герои DC, такие как Чудо-женщина и Аквамен, получили шанс блеснуть на большом экране. Фильм о Флэше также планировался на заре становления DCEU, но путь к нему был долгим. Поскольку до выхода фильма осталось всего полтора месяца, легко забыть, что было много сценаристов и режиссеров, прежде чем DC остановились на режиссере Энди Мускетти. Наряду с новостями о нестабильном поведении Эзры Миллера за кадром, некоторые опасались, что фильм столкнется со слишком большим количеством препятствий, чтобы быть хорошим.

Однако за последний год отзывы показали, что фильм стал хитом. Сообщалось даже, что сам Том Круз посмотрел фильм и был в восторге от него. Вчера вечером "Флэш" был впервые показан публике, и реакция была невероятно положительной. При этом Эд Бун, создатель серии Injustice и уважаемой серии Mortal Kombat, также имел возможность посмотреть фильм. Любимый дизайнер видеоигр пришел в восторге от фильма и надеется увидеть его снова в ближайшем будущем.

Как фанат Флэша с детства, я имел удовольствие увидеть ранний показ фильма "Флэш" прошлой ночью. Какое приключение! Это один из моих любимых фильмов DC. Надо посмотреть его снова!

"Флэш" выйдет в кинотеатрах 16 июня 2023 года, а Mortal Kombat 12 должны показать в ближайшее время.